Американский игрок побил уникальный рекорд НХЛ

В ночь на 26 октября нападающий принял участие в матче с «Сан-Хосе Шаркс», и эта игра стала для него 990-й подряд в лиге. Таким образом, он обновил лучшее достижение НХЛ по количеству матчей без пропусков. Серия Кессела длится с 3 ноября 2009 года.

Предыдущий рекорд принадлежал бывшему защитнику «Филадельфии» Киту Йенлду. Он вышел на лед в 989 встречах подряд, начиная с марта 2009 года. Однако в марте 2022 года остался в запасе в матче с «Торонто Мейпл Лифс».

25 октября российский нападающий Александр Овечкин забросил 783-ю шайбу в НХЛ и укрепил свое положение в списке лучших снайперов лиги. Он сократил отставание от идущего вторым канадца Горди Хоу до 18 голов. Лучшим по этому показателю является канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы.