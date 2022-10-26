Пухляш стал «Железным человеком». Он не сидит на диете и ест фастфуд, но побил рекорд НХЛ

Малкин идет по графику «очко за игру»

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 4, 26.10.2022, 4:00 Калгари 4 Питтсбург 1

От Евгения Малкина в его 36 лет мы уже не ждем особых чудес, как раньше. Летом он с огромным трудом, но все-таки получил свой последний контракт в НХЛ и возможность завершить славную североамериканскую карьеру в ставшем родным для него «Питтсбурге». Теперь за 6 миллионов в год болельщики «Пингвинз» не требуют от своей живой легенды стоочковых подвигов, а просто хотят, чтобы он честно отрабатывал свой кэпхит и достойно тянул лямку второго центра в звене с Джеффом Картером и Дэнтоном Хейненом.

Нынешний Джино — уже не тот доминирующий монстр, каким мы его видели в 2018-м. Однако, как бы его ни сжирали травмы и банальный процесс старения, он не позволяет опускаться ниже графика «очко за игру». Похоже, эта регулярка точно не станет неприятным исключением. В первых шести играх сезона россиянин успел набрать 6 (3+3) результативных баллов и лишь в матче с «Коламбусом» не сумел уйти со льда хотя бы с одним очком. Порадовал магнитогорец и сегодня в выездной встрече с мощным «Калгари» Дэрилла Саттера, классно сыграв на добивании после броска Картера в большинстве.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/P5dIYbCTCJo" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Жаль только, что четвертая шайба россиянина в этом чемпионате, пришедшая к команде Майка Салливана лишь при счете 3:0 в пользу хозяев, стала для «Питтсбурга» единственной этой ночью и никак не помогла «Пингвинам».

Кессел новый «Железный человек» НХЛ

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 4, 26.10.2022, 5:30 Сан-Хосе 2 Вегас 4

Если человеку, далекому от спорта, показать фотографию Фила Кессела без формы, то он скорее назовет его дровосеком или сантехником из Висконсина, чем профессиональным хоккеистом. О его физической форме и пухлых безграничных щеках придумано уже немало шуток и мемов, на которые сам 35-летний нападающий реагирует только искренней широкой улыбкой. Вместо протеиновых батончиков на Олимпиаде в Сочи он горстями хомячил шоколадные конфеты, практически не пил воды и всю жизнь предпочитал ей бутылочку Powerade, а также никогда не придерживался предписанных ему диет, не упуская возможности съесть лишний хот-дог. Но именно он сегодня стал новым «Железным человеком» НХЛ и побил рекорда Кита Яндла, сыграв 990 матчей подряд без пропусков.

Само собой, ни одно североамериканское издание не могло пройти мимо такого события, состоявшегося во встрече «Вегаса» и «Сан-Хосе», а болельщики обеих команд в середине первого периода стоя устроили всеми любимому толстячку бурные овации и заставили его скромно улыбнуться под культовую песню Iron Man группы Black Sabbath.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/1-Bhk4qBMhM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Страшно подумать, но великая серия началась для Кессела в далеком марте 2009-го, когда он был лидером безнадежного «Торонто». С тех пор главный пухляш мирового хоккея успел поиграть за «Питтсбург», «Аризону» и «Вегас», выиграть серебро Олимпиады и дважды поднять над головой Кубок Стэнли, стать отцом, а также влюбить в себя своей простотой миллионы фанатов.

Кажется, эта ночь для Фила не была бы со всех сторон идеальной, не приправь он воистину эпохальное достижение своей четырехсотой шайбой в НХЛ, став лишь 12-м американцем, сумевшим покорить эту планку. Разве это не повод пригласить команду после матча на ужин и хорошенько подкрепиться?

Кучеров прервал голевую засуху

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 4, 26.10.2022, 5:30 Лос-Анджелес 4 Тампа-Бэй 2

Вряд ли мы ошибемся, если назовем «Тампу» одним из главных разочарований старта регулярного чемпионата.

Могли ли мы всерьез представить, что прошлогодний финалист возьмет всего шесть очков в первых шести матчах и будет идти вне зоны плей-офф?

После побед над «Флоридой» и «Айлендерс» казалось, что стартовая яма парней Джона Купера осталась позади.

Только стоило нам немного порадоваться за одну из самых «русских» команд лиги, как она на выезде уступила крайне симпатичному «Лос-Анджелесу», провалив вторую двадцатиминутку.