Фантастический матч русского вратаря в Америке! Сорокин засушил Панарина и компанию, став героем Нью-Йорка

Русский вратарский тандем «Нью-Йорк Айлендерс» в лице Ильи Сорокина и Семена Варламова заокеанские журналисты перед стартом сезона называли одним из сильнейших в лиге. Оснований для того было достаточно: Сорокин — голкипер на пике карьеры, играющий неброско и очень надежно, а Варламов — опытный и прошедший многое, но еще далеко не «едущий с ярмарки».

В нью-йоркском дерби между «Айлендерс» и «Рейнджерс» вратарская роль вышла на первый план. Дуэль Сорокина с обладателем «Везины» прошлого сезона Игорем Шестеркиным не состоялась — тренерский штаб «Рейнджеров» сделал выбор в пользу Ярослава Галака. Опытный словак был неплох (26 сейвов после 29 бросков), но Сорокин сыграл просто фантастически.

На счету Сорокина несколько великолепных «спасений». В середине первого периода Илья нейтрализовал финского «янгстера» Каапо Какко, который совершил классный сольный проход, обыграл Скотта Мейфилда, но забить не сумел.

Чуть позже Сорокин здорово сыграл против Джимми Веси, который действовал на добивании, но уткнулся в щиток голкипера. Всего же Илья отразил 41 бросок, одержал вторую победу и впервые в сезоне отыграл на ноль. В долгой истории битв между «Рейнджерс» и «Айлендерс» это — второй результат по количеству сейвов при матче на ноль. Первый — у того же Галака, который четыре года назад защищал цвета «Островитян» и сделал 50 «спасений».

У Сорокина же теперь в заокеанской карьере есть 11 матчей на ноль, и это очень хороший результат в истории среди голкиперов, которые не провели 80 матчей в НХЛ за карьеру. К примеру, столько же было в свое время у легендарного Кена Драйдена. 12 «сухарей» на этом отрезке было у другой легенды «Айлендерс» Гленна «Чико» Реша, а лидером является Тони Эспозито, который 17 раз сыграл на ноль, прежде чем провел 80 матчей.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/djujAKuWbE0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.