Русские звезды реанимируют лучший клуб Америки! Кучеров положил 300-й гол, Сергачев забил впервые в сезоне

После поражения от «Лос-Анджелеса» накануне, когда Никита Кучеров забил свой первый гол в сезоне, «Тампа» приехала в гости к «Анахайму». «Утки» ко встрече с южанами проиграли пять матчей кряду, и вряд ли игра с фаворитом Востока представлялась калифорнийцам хорошим поводом для набора очков. Пусть и «Молнии» начали регулярку не очень удачно.

Тем не менее, хозяева начали неплохо. В середине стартовой двадцатиминутки главный технарь «Дакс» Тревор Зеграс при поддержке Дмитрия Куликова открыл счет мощным броском, но вскоре на это ответил Михаил Сергачев. Российский защитник очень хитро бросил с разворота, а голкипер калифорнийцев Джон Гибсон был сбит с толку грамотными действиями Алекса Киллорна на пятачке.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/F_oeSyI2k9k" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Еще минуту спустя отличился Кучеров, которого на бросок с удобной позиции вывел Виктор Хедман. Выстрел в касание получился и эффектным, и точным, а за счет этой шайбы Никита добрался до отметки в 300 голов за карьеру, если сплюсовать шайбы в регулярке и плей-офф. В истории «Тампы» таких снайперов было очень немного: Стивен Стэмкос (531), Венсан Лекавалье (407) и Мартен Сан-Луи (398).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/s3Nb9tWNxuw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На гол Кучерова у хозяев ответил Трой Терри, так что дожимать «Анахайм» гостям пришлось уже в концовке. За пять минут до окончания основного времени у «Лайтнинг» забил Брэндон Хагел, а потом Николас Пол поразил пустые ворота.