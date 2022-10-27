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10:47 (мск), источник: Sport24

Русские звезды реанимируют лучший клуб Америки! Кучеров положил 300-й гол, Сергачев забил впервые в сезоне

«Тампа» не без труда обыграла «Анахайм».

Анахайм
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Источник: Reuters

После поражения от «Лос-Анджелеса» накануне, когда Никита Кучеров забил свой первый гол в сезоне, «Тампа» приехала в гости к «Анахайму». «Утки» ко встрече с южанами проиграли пять матчей кряду, и вряд ли игра с фаворитом Востока представлялась калифорнийцам хорошим поводом для набора очков. Пусть и «Молнии» начали регулярку не очень удачно.

Тем не менее, хозяева начали неплохо. В середине стартовой двадцатиминутки главный технарь «Дакс» Тревор Зеграс при поддержке Дмитрия Куликова открыл счет мощным броском, но вскоре на это ответил Михаил Сергачев. Российский защитник очень хитро бросил с разворота, а голкипер калифорнийцев Джон Гибсон был сбит с толку грамотными действиями Алекса Киллорна на пятачке.

Во время загрузки произошла ошибка.

Еще минуту спустя отличился Кучеров, которого на бросок с удобной позиции вывел Виктор Хедман. Выстрел в касание получился и эффектным, и точным, а за счет этой шайбы Никита добрался до отметки в 300 голов за карьеру, если сплюсовать шайбы в регулярке и плей-офф. В истории «Тампы» таких снайперов было очень немного: Стивен Стэмкос (531), Венсан Лекавалье (407) и Мартен Сан-Луи (398).

Во время загрузки произошла ошибка.

На гол Кучерова у хозяев ответил Трой Терри, так что дожимать «Анахайм» гостям пришлось уже в концовке. За пять минут до окончания основного времени у «Лайтнинг» забил Брэндон Хагел, а потом Николас Пол поразил пустые ворота.

«Говорю спасибо нашему вратарю Брайану Эллиотту. Когда игра идет на грани, то важные спасения вратаря просто бесценны. Сегодня Эллиотт их сделал», — отметил главный тренер «Тампы» Джон Купер.

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