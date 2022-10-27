10 самых богатых русских хоккеистов этого сезона НХЛ. Овечкин с зарплатой в $10 млн — только пятый

В НХЛ при оценке зарплаты хоккеиста обычно прибегают к понятию кэпхит. Это среднегодовая зарплата хоккеиста по контракту, именно эта сумма учитывается в потолке зарплат. Однако в реальности за каждый отдельный сезон игрок может получать разные суммы. Игрок с самым высоким кэпхитом всем хорошо известен — это Коннор Макдэвид, который в среднем получает по $12,5 млн в год. Но вот в этом году ему на счет придет чуть меньше — только $12 млн. Самая высокая зарплата в сезоне-2022/23 у форварда «Далласа» Тайлера Сегина — $13 млн. В лидерах рейтинга есть и россияне. Представляем топ-10 самых высокооплачиваемых русских игроков этого хоккейного года.

10. Евгений Дадонов, $6,5 млн, «Монреаль»

«Все, к чему прикасаются Дадонов и Хоффман, превращается в дерьмо», — пишут фанаты «Монреаля» в твиттере. Понять их недовольство можно, форвард с такой большой зарплатой (кэпхит, правда, ниже — $5 млн) в первых семи матчах сезона не набрал ни одного очка. У Евгения показатель полезности «-3». Тот случай, когда игрок вообще не отрабатывает свою зарплату. Менеджеры «Канадиенс» наверняка сейчас жалеют, что выменяли форварда у «Вегаса» летом.

9. Андрей Свечников, $7 млн, «Каролина»

Глядя на игру российского нападающего «Харрикейнз» в этом сезоне, хочется назвать его контракт идеальным в соотношении цена-качество. Клуб не переплатил игроку, дав ему в 20 лет длинное соглашение с весьма приличной зарплатой. Если Свечников продолжит и дальше прогрессировать, то можно будет сказать, что «Каролина» даже сэкономила.

8. Михаил Сергачев, $7,2 млн, «Тампа»

Новый контракт российского защитника на общую сумму в $68 млн вступит в силу только в следующем году. Но уже в этом Сергачев получит большие деньги. Нынешнее соглашение с кэпхитом в $4,8 млн так составлено, что в последний год сумма получается самой внушительной.

7. Евгений Малкин, $8 млн, «Питтсбург»

Этим летом российская звезда «Пингвинз» подписала новый контракт на четыре года. В первый год Евгений заработает в общей сложности $8 млн, из которых $4 млн являются заработной платой, а еще $4 млн — бонусом за подписание контракта. Дальше суммы будут меньше, так что, видимо, это последнее попадание Малкина в топ-10 россиян с самой большой зарплатой.

6. Никита Кучеров, $9 млн, «Тампа»

Год назад форвард был бы на вершине этого рейтинга, так как получал $12 млн, но в этом сезоне зарплата у него меньше. Средняя зарплата Кучерова — $9,5 млн. В текущих реалиях рынка Никита сделал серьезную скидку клубу, но зато выиграл с ним два Кубка Стэнли. И, возможно, выиграет еще.

5. Александр Овечкин, $10 млн, «Вашингтон»

Овечкин — самый взрослый представитель топ-30 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ. Через год он будет получать еще больше — $12,5 млн. Затем уж зарплата пойдет на убыль. Главное, чтобы на убыль не пошла результативность Ови. До Уэйна Гретцки еще 111 шайб.

4. Кирилл Капризов, $10 млн, «Миннесота»

Сейчас звезда «Миннесоты» только 17-я в общем списке и 4-я среди русских игроков. Через год Кирилл вместе с Овечкиным будет делить второе место в лиге в рейтинге самых высокооплачиваемых хоккеистов (получит $12 млн), но после этого зарплата Капризова пойдет на спад. Любопытно, что в контракте россиянина (кэпхит $9 млн) вообще нет бонусов.

3. Андрей Василевский, $11 млн, «Тампа»

По нынешнему контракту лучший вратарь современности больше всего заработал в первый год ($12 млн). В этом сезоне и в прошлом зарплата Андрея составляет $11 млн, затем будет идти на понижение. Кэпхит Василевского — $9,5 млн. Как в случае с Кучеровым, голкипер сделал скидку клубу, но, учитывая выигранные трофеи, понятно, что все это было не зря.

2. Сергей Бобровский, $12 млн, «Флорида»

Второе место среди россиян и третье в лиге занимает голкипер «Пантерз». В первые два сезона во «Флориде» Сергея сильно критиковали из-за того, что он якобы не отрабатывал свой большой контракт. Сейчас об этом вспоминают меньше, да и играть его команда стала гораздо стабильнее. Нынешний контракт Бобровский заключил летом 2019 года, он будет действовать до сезона-2025/26. В этом году он получил половину от всей суммы в качестве подписного бонуса (выплачивается летом), остальные $6 млн идут как зарплата.

1. Артемий Панарин, $12,5 млн, «Рейнджерс»