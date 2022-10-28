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11:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Филадельфия» обыграла «Флориду», Бобровский пропустил четыре шайбы

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Флориду Пантерз».

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Источник: AP 2022

Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе «Филадельфии» отличились Тони Деанджело, Скотт Лотон, Зак Макьюэн и Джоэль Фараби. Российский защитник Иван Проворов завершил матч с коэффициентом полезности «+2». Защитник Егор Замула не отметился результативными действиями.

За «Флориду» забивали Густав Форслинг и Брэндон Монтур (дважды). Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 18 сейвов.

В следующем матче «Филадельфия» сыграет с «Каролиной Харрикейнз», а «Флорида» проведёт матч с «Оттавой Сенаторз».

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Филадельфия
4:3
2:2, 2:0, 0:1
Флорида
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