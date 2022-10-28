«Филадельфия» обыграла «Флориду», Бобровский пропустил четыре шайбы

Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе «Филадельфии» отличились Тони Деанджело, Скотт Лотон, Зак Макьюэн и Джоэль Фараби. Российский защитник Иван Проворов завершил матч с коэффициентом полезности «+2». Защитник Егор Замула не отметился результативными действиями.

За «Флориду» забивали Густав Форслинг и Брэндон Монтур (дважды). Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 18 сейвов.