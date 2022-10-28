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11:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Хет-трик Макдэвида принес «Эдмонтону» победу над «Чикаго»

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Эдмонтон Ойлерз».

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Источник: AP 2022

Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:5.

В составе «Эдмонтона» второй хет-трик в сезоне удалось оформить 25-летнему звёздному канадскому форварду Коннору Макдэвиду, а автором ещё трёх заброшенных шайб стали Зак Хайман, Райан Ньюджент-Хопкинс и Леон Драйзайтль. У «Чикаго» отличились Андреас Атанасиу, Рис Джонсон, Джонатан Тэйвз, Макс Доми и Патрик Кейн.

Примечательно, что победный гол Драйзайтля случился лишь за 38 секунд до окончания основного времени матча.

Отметим, что, помимо трёх заброшенных шайб, на счету Макдэвида и результативный пас. Таким образом, в восьми матчах текущего сезона на его счету уже 15 (8+7) очков при показателе полезности «+2».

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Чикаго
5:6
2:1, 2:2, 1:3
Эдмонтон
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