Чехов в тюрьму, русских — домой: за что великий Гашек возненавидел Россию

День 23 апреля 1983 года вошел в историю мирового хоккея. Действующая легенда впервые встретился на льду с легендой будущего. В матче чемпионата мира между сборными СССР и Чехословакии ворота команд защищали 30-летний Владислав Третьяк и 18-летний Доминик Гашек.

Советские хоккеисты обыграли сборную ЧССР со счетом 5:1. Однако свидетели того матча писали, что если бы не Гашек, мог бы случиться разгром.

Третьяк тогда был в самом расцвете сил. Но в голове его зрело жизненное противоречие. Ему хотелось уделять больше времени семье, поэтому через год он довольно неожиданно для многих решил уйти из спорта. С Гашеком Третьяк встретился на льду еще лишь несколько раз.

Можно только сожалеть о несыгранных великих матчах. Доминик стал выдающимся голкипером довольно скоро. С 1987 года он получил статус основного в национальной сборной. Уже через три года чех уехал в НХЛ, где подписал контракт с клубом «Чикаго Блэкхокс».

Закрепился за океаном Гашек далеко не сразу, а только после того, как поиграл два года под руководством Третьяка. Легенда советского хоккея работал тогда в «Чикаго» тренером вратарей. Игра у чеха шла постольку-поскольку. Голкипера то отправляли в фарм-клуб, то вновь вызывали в основу.

Третьяк рассказывал, что Гашек в отчаянии даже хотел вернуться в Европу. Он попросил Владислава Александровича посодействовать. Третьяк согласился, но на самом деле руководству ничего не сказал, а оно Гашеку отказало. Позже чешского вратаря обменяли в «Баффало». Уже там он стал настоящей звездой.

Сам Гашек не раз говорил, что Третьяк был среди его кумиров. Последней командой великого «Доминатора», как прозвали в Северной Америке двукратного обладателя Кубка Стэнли, был московский «Спартак». Символично.

Гашек подписал с «красно-белыми» контракт на сезон-2010/11, заявив, что «любит команды с великой историей». В первом же матче с Гашеком в воротах «Спартак» обыграл ЦСКА. Потом игра у прославленного чеха шла сериями — то удачной, то неудачной.

Впрочем, 45-летний «Доминатор» оформил за сезон семь «сухарей» и попал со «Спартаком» в плей-офф. Команда в первом круге проиграла петербургскому СКА. На этом карьера Гашека завершилась. «Спартак» новый контракт подписывать с ним не стал, а другую команду чех не нашел и повесил коньки с вратарской амуницией на гвоздь.

Каким образом с того момента голкипер, которому Россия далеко не чужда, стал голосом антироссийской пропаганды в Чехии? Трудно сказать, ведь Гашек с детства знает русский язык. Возможно, сказалось его стремление влиться в чешскую политическую элиту, которое отмечается последние несколько лет. Оседлав конек (в случае с Гашеком коньки) русофобии, сделать это, вероятно, проще.

Уже через несколько дней после начала спецоперации на Украине «Доминатор» в своих соцсетях призвал НХЛ приостановить контракты всех российских хоккеистов. Даже тех, кто не поддерживает действия своего правительства.

«Считаю необходимостью их исключение», — заявил он.

Чех не объяснил, в чем именно они провинились. А заодно оскорбил в отдельном сообщении Александра Овечкина.

В апреле НХЛ опубликовала расписание матчей следующего сезона, сообщив, что «Сан-Хосе» и «Нэшвилл» дважды сыграют в Праге. Гашек заявил, что российские хоккеисты участвовать в этих встречах не должны.

«Если их допустят, я сделаю все, чтобы этот матч не проводился в Чехии. А если он все-таки состоится, необходимо, чтобы его проигнорировали и осудили как можно больше болельщиков по всему миру», — сказал экс-вратарь.

Дальше — больше. В июле Гашек предложил сажать чехов в тюрьму на 15 лет за работу в России. Также он осудил чешских игроков, выступающих в КХЛ. Бывший тренер «Сочи» Андрей Назаров предложил Гашеку сначала разобраться с героями чехословацкого мультипликационного сериала Кржемеликом и Вахмуркой, «наверняка нашими завербованными агентами».

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Что же касается НХЛ, то она, как и любая другая независимая организация, на Гашека никакого внимания обращать не стала. «Сан-Хосе» с Евгением Свечниковым и «Нэшвилл» с Яковом Трениным свои матчи в Праге сыграли.

Впрочем, Гашек не унимается. На этой неделе он дал интервью, в котором повторил все тезисы последних месяцев. Также олимпийский чемпион сообщил, что пока не планирует бороться за пост президента Чехии.

Видимо, недавнее поражение в выборах на должность главы хоккейной федерации привело Гашека к мысли, что в каждой сфере надо набраться опыта. Вот он и набирается. Тренируется в русофобской риторике.

В одной из публикаций Гашек высказался по поводу недопуска россиян до международных соревнований. Он выбрал в качестве иллюстрации фотографию лыжницы Вероники Степановой рядом с президентом России. В ответ олимпийская чемпионка очень четко сформулировала, где место мнению Гашека:

«Лично мне, Доминик, твои советы будут нужны, когда меня позовут в хоккей играть. Во всем остальном можешь их оставить при себе».

Автор: Андрей Симоненко