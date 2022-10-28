Два очка Барабанова помогли «Сан-Хосе» обыграть «Торонто» на домашнем льду

Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 4, 28.10.2022, 5:30 Сан-Хосе 4 Торонто 3 ОТ

Дублем за «акул» отметился нападающий Логан Кутюр, ещё по разу отличились Тимо Майер и Эрик Карлссон, забивший победный гол. Две результативные передачи на свой счёт записал российский форвард Александр Барабанов. У гостей отличились Митч Марнер, Давид Кемпф и Остон Мэттьюс. Российский нападающий «Сан-Хосе» Евгений Свечников результативными баллами не отметился, проведя на площадке 13 минут и 9 секунд.

«Акулы» одержали третью победу в 10 стартовых матчах. «Торонто» потерпел второе поражение подряд и всего четвёртое в восьми проведённых встречах.

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между местными «Кингз» и «Виннипег Джетс». В матче волевую победу одержали гости со счётом 6:4. Отметим, что по ходу встречи гости уступали в две шайбы.

За хозяев голами отметились Артур Калиев, Блейк Лизот, Габриэль Виларди и Тревор Мур. За «Виннипег» шайбы забивали Марк Шайфли, Адам Лаури, Пьер-Люк Дюбуа, Нейт Шмидт, Аксель Юнссон-Фьелльбю и Блейк Уилер.