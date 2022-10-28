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12:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Два очка Барабанова помогли «Сан-Хосе» обыграть «Торонто» на домашнем льду

Сегодня в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сан-Хосе Шаркс» и «Торонто Мэйпл Лифс».

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Источник: Reuters

Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3.

Хоккей

НХЛ 2022-2023
Неделя 4, 28.10.2022, 5:30

Сан-Хосе4Торонто3ОТ

Дублем за «акул» отметился нападающий Логан Кутюр, ещё по разу отличились Тимо Майер и Эрик Карлссон, забивший победный гол. Две результативные передачи на свой счёт записал российский форвард Александр Барабанов. У гостей отличились Митч Марнер, Давид Кемпф и Остон Мэттьюс. Российский нападающий «Сан-Хосе» Евгений Свечников результативными баллами не отметился, проведя на площадке 13 минут и 9 секунд.

«Акулы» одержали третью победу в 10 стартовых матчах. «Торонто» потерпел второе поражение подряд и всего четвёртое в восьми проведённых встречах.

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между местными «Кингз» и «Виннипег Джетс». В матче волевую победу одержали гости со счётом 6:4. Отметим, что по ходу встречи гости уступали в две шайбы.

За хозяев голами отметились Артур Калиев, Блейк Лизот, Габриэль Виларди и Тревор Мур. За «Виннипег» шайбы забивали Марк Шайфли, Адам Лаури, Пьер-Люк Дюбуа, Нейт Шмидт, Аксель Юнссон-Фьелльбю и Блейк Уилер.

«Виннипег» одержал вторую победу подряд и четвёртую в семи матчах. «Лос-Анджелес» потерпел пятое поражение в девяти матчах.

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4:6
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Виннипег
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