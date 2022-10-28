Овечкин возглавил рейтинг худших игроков сезона НХЛ

В ночь на пятницу, 28 октября, форвард вышел на лед в матче против «Даллас Старс» и не отметился результативными действиями. Всего в текущем сезоне он набрал шесть очков по системе «гол плюс пас» и заработал показатель полезности «-8». Такой же коэффициент имеют еще четверо нападающих: Барретт Хэйтон («Аризона Койотс»), Мэтти Бенирс («Сиэтл Кракен»), Райан О’Райлли и Джордан Кайру (оба «Сент-Луис Блюз»).

25 октября Овечкин забросил шайбу во встрече с «Нью-Джерси Дэвилс», которая стала для него 783-й за карьеру в лиге. Таким образом, форвард укрепил свое положение в списке лучших снайперов НХЛ и сократил отставание от идущего вторым канадца Горди Хоу до 18 шайб.