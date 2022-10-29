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09:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Болельщики «Эдмонтона» жёстко подрались между собой во время матча НХЛ. Видео

В Сети набирает популярность видеоролик с дракой, произошедшей, с большой долей вероятности, ещё во время первой игры сезона «Эдмонтон Ойлерз», которая прошла на домашней арене «Роджерс Плэйс» с «Ванкувер Кэнакс» (5:3).

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Источник: Reuters

На видео запечатлено, как один из болельщиков стоя ведёт эмоциональный диалог с одним из поклонников своего же клуба — «Эдмонтона». Сначала он выбивает у него из рук напиток, а затем снимает кепку и выбрасывает её, после чего накалённая ситуация перерастает в настоящую драку. Мужчин пытались остановить сразу несколько человек, однако зачинщик нападал даже на окружающих, которые просто хотели их разнять.

В нынешнем сезоне «Эдмонтон» набрал 10 очков в восьми встречах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. В ближайшем матче он сыграет на выезде с «Калгари Флэймз».

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Эдмонтон
5:3
0:2, 3:1, 2:0
Ванкувер
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