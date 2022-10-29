Болельщики «Эдмонтона» жёстко подрались между собой во время матча НХЛ. Видео

На видео запечатлено, как один из болельщиков стоя ведёт эмоциональный диалог с одним из поклонников своего же клуба — «Эдмонтона». Сначала он выбивает у него из рук напиток, а затем снимает кепку и выбрасывает её, после чего накалённая ситуация перерастает в настоящую драку. Мужчин пытались остановить сразу несколько человек, однако зачинщик нападал даже на окружающих, которые просто хотели их разнять.