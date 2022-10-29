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09:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Колорадо» без Ничушкина всухую проиграл «Нью-Джерси»

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой хозяев с минимальным счётом 1:0.

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Источник: AP 2022

Автором единственной заброшенной шайбы в составе «Дэвилз» стал 21-летний американский форвард Джек Хьюз, отличившийся на старте третьего периода в большинстве с передач Йеспера Братта и Даги Хэмилтона.

Единственный российский представитель в этой игре — 24-летний форвард «Эвеланш» Михаил Мальцев. Он провёл на льду 7 минут 1 секунду и завершил встречу с коэффициентом полезности «0». Его соотечественник и одноклубник вратарь Александр Георгиев остался в запасе на этот матч, а Павел Францоуз отразил 22 броска из 23. Его визави из «Нью-Джерси» Витек Ванечек — все 23.

Напомним, третий снайпер «Колорадо» россиянин Валерий Ничушкин пропускал матч из-за травмы.

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1:0
0:0, 0:0, 1:0
Колорадо
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