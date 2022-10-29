«Колорадо» без Ничушкина всухую проиграл «Нью-Джерси»

Автором единственной заброшенной шайбы в составе «Дэвилз» стал 21-летний американский форвард Джек Хьюз, отличившийся на старте третьего периода в большинстве с передач Йеспера Братта и Даги Хэмилтона.

Единственный российский представитель в этой игре — 24-летний форвард «Эвеланш» Михаил Мальцев. Он провёл на льду 7 минут 1 секунду и завершил встречу с коэффициентом полезности «0». Его соотечественник и одноклубник вратарь Александр Георгиев остался в запасе на этот матч, а Павел Францоуз отразил 22 броска из 23. Его визави из «Нью-Джерси» Витек Ванечек — все 23.