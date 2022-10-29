Сорокин сделал суперсейв на последних секундах матча с «Каролиной»

В этом матче российский голкипер команды победителей Илья Сорокин совершил 33 важнейших сейва, но один суперсейв он сделал на самых последних секундах игры.

В составе «островитян» дубль оформил Брок Нельсон, ещё по шайбе на счету Оливера Вальстрёма, Мэтта Мартина, Джоша Бейли и Зака Паризе. За «Каролину» забрасывали Мартин Нечас и Брент Бёрнс.



22-летний российский защитник «Айлендерс» Александр Романов провёл на льду 19 минут 24 секунды и отметился первым результативным действием за новый клуб, отдав результативную передачу. Он завершил игру с коэффициентом полезности «+3». Его соотечественник из «Каролины» нападающий Андрей Свечников очков не набрал и заработал показатель полезности «-1».