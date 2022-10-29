«Ванкувер» обыграл «Питтсбург», у Кузьменко и Михеева по два очка

На 11-й минуте третьей двадцатиминутки отличиться удалось 26-летнему российскому нападающему «Ванкувера» Андрею Кузьменко, который укрепил преимущество команды в счёте благодаря передачам Люка Шенна и Ильи Михеева.

На 21-й минуте этого матча Кузьменко ещё и отметился голевой передачей. Он отдал пас перед голом Бо Хорвата. А на 14-й минуте благодаря пасам вновь Михеева и Конора Гарланда счёт в матче открыл Таннер Пирсон. Хорват впоследствии оформил дубль, а пас ему на второй гол отдал Оливер Экман-Ларссон. Окончательный счёт на табло установил Джей Ти Миллер.

У гостей же единственную шайбу забросил Рикард Ракелль, которому ассистировал российский нападающий Евгений Малкин. Также голевая на счету у Брайана Раста.

На стадионе «Маллетт-Арена» в Темпе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Аризоной» и «Виннипегом». Победу в овертайме одержали гости со счётом 3:2.