Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Нэшвилл
Вашингтон
00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Айлендерс
Колорадо
02
Хоккей. НХЛ
перерыв
Баффало
Чикаго
13
Хоккей. НХЛ
перерыв
Детройт
Миннесота
21
Хоккей. НХЛ
перерыв
Лос-Анджелес
Торонто
32
Хоккей. НХЛ
перерыв
Сент-Луис
Монреаль
34
Хоккей. НХЛ
перерыв
Филадельфия
Каролина
22
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
29.10
Сан-Хосе
Тампа-Бэй
34
Хоккей. НХЛ
29.10
Флорида
Оттава
53
Хоккей. НХЛ
29.10
Даллас
Рейнджерс
36
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Амур
Хоккей. КХЛ
29.10
Витязь
Динамо Мн
Б
12
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Адмирал
Хоккей. КХЛ
29.10
Салават Юлаев
Барыс
51
Все события
Фоторепортажи
21ЦСКА и «Динамо» поделили очки в дерби
13Туктамышева и Коляда победили на мемориале Панина-Коломенкина
03:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Овечкин обошёл Эспозито по сыгранным матчам в НХЛ

В эти минуты в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

Наверх
Источник: AP 2022

В этой встрече принимает участие российский нападающий Александр Овечкин, для которого эта игра стала 1283-й в НХЛ. По этому показателю россиянин обошёл легендарного канадца Фила Эспозито (1282). Также Овечкин сравнялся с Кеном Данейко по сыгранным матчам в НХЛ. Следующей целью Овечкина является Мэтью Шнайдер, на счету которого 1289 матчей в НХЛ.

Рекордсменом по количеству матчей в НХЛ является Патрик Марло, проведший 1779 игр, следом за ним идёт Горди Хоу (1767), а замыкает тройку лучших Марк Мессье (1756).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «В раздевалке он смотрел на девушек». В США дикий скандал с трансгендером
Близкий друг Хабиба знатно опозорился. Он снялся с боя уже в шестой раз
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь