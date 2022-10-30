Овечкин обошёл Эспозито по сыгранным матчам в НХЛ

В этой встрече принимает участие российский нападающий Александр Овечкин, для которого эта игра стала 1283-й в НХЛ. По этому показателю россиянин обошёл легендарного канадца Фила Эспозито (1282). Также Овечкин сравнялся с Кеном Данейко по сыгранным матчам в НХЛ. Следующей целью Овечкина является Мэтью Шнайдер, на счету которого 1289 матчей в НХЛ.