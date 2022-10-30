«Колорадо» проиграл «Айлендерс», ведя в счёте 3:0. У Георгиева — 39 сейвов

В составе «Айлендерс» отличились Ноа Добсон, Зак Паризе, Скотт Мейфилд, Энтони Бовиллье и Брок Нельсон. У «Эвеланш» дубль на счету Эвана Родригеса, ещё по шайбе забросили Микко Рантанен и Алекс Ньюхук.

Примечательно, что к середине первого периода гости вели в счёте — 3:0, однако затем растеряли своё преимущество, пропустив пять шайб подряд.

22-летний российский защитник «островитян» Александр Романов провёл на льду 20 минут, за которые успел отметиться результативной передачей, заработав коэффициент полезности «+3».