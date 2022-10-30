«Питтсбург» с Малкиным уступил в гостях «Сиэтлу»

На 11-й минуте второго игрового отрезка Джейк Гюнцель вывел гостей вперёд. Однако уже спустя минуту за хозяев отличился Джордан Эберле, благодаря голу которого команда сравняла счёт. 32-летнему форварду ассистировали Мэтти Бенирс и Джейден Шварц. На 19-й минуте второго периода преимущество «Сиэтла» укрепил точный бросок Моргана Гики. Во взятии ворот поучаствовали Даниэль Спронг и Винс Данн. За минуту до финальной сирены шайбу уже в пустые ворота гостей забросил Джейден Шварц. Ему ассистировали Брэндон Танев и Винс Данн.