Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Чикаго
Миннесота
Хоккей. НХЛ
03:00
Анахайм
Торонто
Хоккей. НХЛ
03:00
Аризона
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
03:00
Вегас
Виннипег
Хоккей. НХЛ
30.10
Нью-Джерси
Коламбус
71
Хоккей. КХЛ
30.10
Ак Барс
Нефтехимик
52
Хоккей. КХЛ
30.10
Куньлунь
Авангард
25
Хоккей. КХЛ
30.10
Спартак
СКА
46
Хоккей. КХЛ
30.10
Сочи
ЦСКА
06
Хоккей. КХЛ
30.10
Автомобилист
Адмирал
12
Хоккей. КХЛ
30.10
Трактор
Амур
10
Хоккей. КХЛ
30.10
Динамо М
Торпедо
42
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
30.10
Нью-Джерси
Коламбус
71
30.10
Калгари
Эдмонтон
23
30.10
Сиэтл
Питтсбург
31
30.10
Нэшвилл
Вашингтон
03
30.10
Айлендерс
Колорадо
54
30.10
Баффало
Чикаго
ОТ
43
30.10
Детройт
Миннесота
21
30.10
Лос-Анджелес
Торонто
42
Хоккей. НХЛ. Все результаты
30 октября, источник: ТАСС

Гол Чинахова не спас «Коламбус» от крупного поражения в матче НХЛ против «Нью-Джерси»

«Нью-Джерси» одержал победу со счетом 7:1.

Нью-Джерси
КоламбусНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 30 октября. «Нью-Джерси» дома со счетом 7:1 обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в воскресенье.

В составе победителей шайбы забросили Фабиан Зеттерлунд (18-я минута), Нико Хишир (24), Райан Грейвз (24), Джон Марино (40), Йонас Зигенталер (44), Йеспер Братт (53) и Майлз Вуд (55). У «Коламбуса» отличился российский нападающий Егор Чинахов (27).

Чинахов забросил вторую шайбу в текущем сезоне, также на счету 21-летнего форварда четыре результативные передачи. Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков не отметился голевыми действиями.

Символическое вбрасывание перед началом матча произвел бывший защитник «Нью-Джерси» Кен Данейко. В 1982 году он был выбран «Нью-Джерси» на драфте под общим 18-м номером и выступал за клуб с 1982 по 2003 год, завоевав с командой три Кубка Стэнли.

«Нью-Джерси» благодаря победе возглавил турнирную таблицу Столичного дивизиона, команда набрала 12 очков в 9 матчах. «Коламбус» в Столичном дивизионе занимает последнее, 8-е место с 6 очками после 10 игр. В следующем матче «Нью-Джерси» 2 ноября на выезде сыграет с «Ванкувером», «Коламбус» 4 ноября встретится в гостях с «Колорадо».

Читайте также
Нью-Джерси
7:1
1:0, 3:1, 3:0
Коламбус
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Натан Чен заявил, что его раздражает неопределенность по делу Валиевой
Уехавшая из России пятикратная олимпийская чемпионка Давыдова не намерена отказываться от гражданства
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь