Гол Чинахова не спас «Коламбус» от крупного поражения в матче НХЛ против «Нью-Джерси»

ТАСС, 30 октября. «Нью-Джерси» дома со счетом 7:1 обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в воскресенье.

В составе победителей шайбы забросили Фабиан Зеттерлунд (18-я минута), Нико Хишир (24), Райан Грейвз (24), Джон Марино (40), Йонас Зигенталер (44), Йеспер Братт (53) и Майлз Вуд (55). У «Коламбуса» отличился российский нападающий Егор Чинахов (27).

Чинахов забросил вторую шайбу в текущем сезоне, также на счету 21-летнего форварда четыре результативные передачи. Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков не отметился голевыми действиями.

Символическое вбрасывание перед началом матча произвел бывший защитник «Нью-Джерси» Кен Данейко. В 1982 году он был выбран «Нью-Джерси» на драфте под общим 18-м номером и выступал за клуб с 1982 по 2003 год, завоевав с командой три Кубка Стэнли.