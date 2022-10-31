Буллит Капризова принес победу «Миннесоте» в матче с «Чикаго»

В основное время команды трижды обменялись заброшенными шайбами — в составе «Блэкхоукс» отличились Джейк Маккейб, Джонатан Тэйвз и Андреас Атанасиу, а у «Миннесоты» дублем отметился Мэтт Болди, ещё одна шайба на счету Мэйсона Шоу. Овертайм победителя также не выявил, а в серии штрафных бросков сильнее оказались игроки «Уайлд» благодаря голам Кирилла Капризова и Фредерика Годро.