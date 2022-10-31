Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Динамо Мн
Хоккей. НХЛ
03:00
Анахайм
Торонто
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Аризона
Рейнджерс
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Вегас
Виннипег
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
02:00
Чикаго
Миннесота
Б
34
Хоккей. НХЛ
1.11
Баффало
Детройт
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
03:00
Анахайм
Торонто
ОТ
43
03:00
Аризона
Рейнджерс
23
03:00
Вегас
Виннипег
ОТ
21
02:00
Чикаго
Миннесота
Б
34
30.10
Нью-Джерси
Коламбус
71
30.10
Калгари
Эдмонтон
23
30.10
Сиэтл
Питтсбург
31
30.10
Нэшвилл
Вашингтон
03
Хоккей. НХЛ. Все результаты
10:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Буллит Капризова принес победу «Миннесоте» в матче с «Чикаго»

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Миннесоту Уайлд».

Чикаго
МиннесотаНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Встреча завершилась победой гостей по буллитам — 4:3.

В основное время команды трижды обменялись заброшенными шайбами — в составе «Блэкхоукс» отличились Джейк Маккейб, Джонатан Тэйвз и Андреас Атанасиу, а у «Миннесоты» дублем отметился Мэтт Болди, ещё одна шайба на счету Мэйсона Шоу. Овертайм победителя также не выявил, а в серии штрафных бросков сильнее оказались игроки «Уайлд» благодаря голам Кирилла Капризова и Фредерика Годро.

25-летний российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов оказался единственным российским представителем в матче. Он провёл на льду 23 минуты и 37 секунд и не отметился результативными действиями, завершив игру с коэффициентом полезности «-1».

Вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флёри отразил 23 из 26 бросков, а его визави из «Чикаго» Алекс Стэлок — 32 из 35.

Читайте также
Чикаго
3:4Б
1:2, 1:0, 1:1, 0:0
Миннесота
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «В раздевалке он смотрел на девушек». В США дикий скандал с трансгендером
Близкий друг Хабиба знатно опозорился. Он снялся с боя уже в шестой раз
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь