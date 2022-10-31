Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Динамо Мн
Хоккей. НХЛ
03:00
Анахайм
Торонто
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Аризона
Рейнджерс
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Вегас
Виннипег
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
02:00
Чикаго
Миннесота
Б
34
Хоккей. НХЛ
1.11
Баффало
Детройт
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
03:00
Анахайм
Торонто
ОТ
43
03:00
Аризона
Рейнджерс
23
03:00
Вегас
Виннипег
ОТ
21
02:00
Чикаго
Миннесота
Б
34
30.10
Нью-Джерси
Коламбус
71
30.10
Калгари
Эдмонтон
23
30.10
Сиэтл
Питтсбург
31
30.10
Нэшвилл
Вашингтон
03
Хоккей. НХЛ. Все результаты
10:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Куликова помог «Анахайму» переиграть «Торонто»

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс».

Анахайм
Торонто
Вегас
ВиннипегНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:3.

Одну из шайб в составе «Анахайма» забросил российский защитник Дмитрий Куликов. Для россиянина этот гол стал первым в нынешнем сезоне НХЛ. А всего в этом сезоне у него две результативные передачи при коэффициенте полезности «-6».

За победителей забивали ещё Якоб Сильверберг и Тревор Зеграс (дважды). За гостей отличились Остон Мэттьюс, Денис Мальгин и Калле Йернкрок.

В параллельном матче «Вегас Голден Найтс» одолел «Виннипег Джетс» в овертайме со счётом 2:1. За победителей забивали Маркс Стоун и Джек Айкел, а у гостей шайбу забросил Адам Лаури.

Читайте также
Анахайм
4:3ОТ
1:2, 0:0, 2:1
Торонто
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «В раздевалке он смотрел на девушек». В США дикий скандал с трансгендером
Близкий друг Хабиба знатно опозорился. Он снялся с боя уже в шестой раз
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь