Что вытворяет гениальный Панарин! Выдал красивейший пас, эффектно забил сам — и все это в день рождения

«Нью-Йорк Рейнджерс» приехал в гости к «Койотам» на их студенческий пятитысячный стадиончик, который постепенно становится знаменитым на весь мир. В первом домашнем матче на нем «Аризона» не сумела собрать аншлаг, чем неприятно поразила всех. На этот раз цифры официальной статистики посещаемости тоже застыли на отметке в 4 600 зрителей, поэтому и посмотреть на Хлебушка не собрался полный стадион.

А посмотреть было на что. Артемий Панарин, которому в этот день исполнился 31 год, был главной движущей силой «Рейнджерс», поучаствовав во всех ключевых эпизодах, в которых решалась судьба матча.

В начале второго периода «Рейнджеры» открыли счет усилиями Алексиса Лафренье, который смог забить исключительно благодаря шикарной передаче Панарина на дальнюю штангу. Лафренье смог побороться с защитником и подставил клюшку, чего хватило для того, чтобы забить гол.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/byaAq_WjTxI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Затем «Аризона» встрепенулась шайбами Крусса и Бьюгстада, но уйти на второй перерыв лидерами в счете «Койоты» все равно не смогли. Виновник тот же — Панарин, который не мог не отметить свою днюху забитым голом.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/c3JfbUz2Bac" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В победной шайбе Мики Зибанеджада российский бомбардир тоже поучаствовал в роли второго ассистента.