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11:08 (мск), источник: Sport24

Что вытворяет гениальный Панарин! Выдал красивейший пас, эффектно забил сам — и все это в день рождения

3 очка в игре против «Аризоны».

Аризона
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Источник: Sport24

«Нью-Йорк Рейнджерс» приехал в гости к «Койотам» на их студенческий пятитысячный стадиончик, который постепенно становится знаменитым на весь мир. В первом домашнем матче на нем «Аризона» не сумела собрать аншлаг, чем неприятно поразила всех. На этот раз цифры официальной статистики посещаемости тоже застыли на отметке в 4 600 зрителей, поэтому и посмотреть на Хлебушка не собрался полный стадион.

А посмотреть было на что. Артемий Панарин, которому в этот день исполнился 31 год, был главной движущей силой «Рейнджерс», поучаствовав во всех ключевых эпизодах, в которых решалась судьба матча.

В начале второго периода «Рейнджеры» открыли счет усилиями Алексиса Лафренье, который смог забить исключительно благодаря шикарной передаче Панарина на дальнюю штангу. Лафренье смог побороться с защитником и подставил клюшку, чего хватило для того, чтобы забить гол.

Во время загрузки произошла ошибка.

Затем «Аризона» встрепенулась шайбами Крусса и Бьюгстада, но уйти на второй перерыв лидерами в счете «Койоты» все равно не смогли. Виновник тот же — Панарин, который не мог не отметить свою днюху забитым голом.

Во время загрузки произошла ошибка.

В победной шайбе Мики Зибанеджада российский бомбардир тоже поучаствовал в роли второго ассистента.

«Стадион был заполнен фанатами “Рейнджерс” — смесью студентов колледжей, переселенцев из Нью-Йорка и тех, кто приехал посмотреть, из-за чего вся эта суета. Игорь Шестеркин получил редкий старт два дня подряд — это случилось всего второй раз в его карьере в НХЛ. Ну, а Панарин — настоящий именинник!», — отметил россиянина обозреватель Lohud Винс Меркольяно.

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Аризона
2:3
0:0, 2:2, 0:1
Рейнджерс
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