Что вытворяет гениальный Панарин! Выдал красивейший пас, эффектно забил сам — и все это в день рождения
3 очка в игре против «Аризоны».
3 очка в игре против «Аризоны».
«Нью-Йорк Рейнджерс» приехал в гости к «Койотам» на их студенческий пятитысячный стадиончик, который постепенно становится знаменитым на весь мир. В первом домашнем матче на нем «Аризона» не сумела собрать аншлаг, чем неприятно поразила всех. На этот раз цифры официальной статистики посещаемости тоже застыли на отметке в 4 600 зрителей, поэтому и посмотреть на Хлебушка не собрался полный стадион.
А посмотреть было на что. Артемий Панарин, которому в этот день исполнился 31 год, был главной движущей силой «Рейнджерс», поучаствовав во всех ключевых эпизодах, в которых решалась судьба матча.
В начале второго периода «Рейнджеры» открыли счет усилиями Алексиса Лафренье, который смог забить исключительно благодаря шикарной передаче Панарина на дальнюю штангу. Лафренье смог побороться с защитником и подставил клюшку, чего хватило для того, чтобы забить гол.
Затем «Аризона» встрепенулась шайбами Крусса и Бьюгстада, но уйти на второй перерыв лидерами в счете «Койоты» все равно не смогли. Виновник тот же — Панарин, который не мог не отметить свою днюху забитым голом.
В победной шайбе Мики Зибанеджада российский бомбардир тоже поучаствовал в роли второго ассистента.
«Стадион был заполнен фанатами “Рейнджерс” — смесью студентов колледжей, переселенцев из Нью-Йорка и тех, кто приехал посмотреть, из-за чего вся эта суета. Игорь Шестеркин получил редкий старт два дня подряд — это случилось всего второй раз в его карьере в НХЛ. Ну, а Панарин — настоящий именинник!», — отметил россиянина обозреватель Lohud Винс Меркольяно.