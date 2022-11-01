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09:28 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин забил 785-й гол в НХЛ. До Хоу — 16 шайб, до Гретцки — 109

Александр Овечкин забил 785-й гол в НХЛ. Капитан «Вашингтона» отличился в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (2:3 Б).

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Источник: Reuters

Россиянин по-прежнему занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

В 10 играх текущего сезона на счету форварда 8 (5+3) очков.

Сегодня Овечкин (19:56, 7:05 — в большинстве, полезность «0») нанес 3 броска в створ ворот и сделал 1 перехват. В конце второго периода получил малый штраф за удар клюшкой.

Свой буллит в послематчевой серии не реализовал.

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