Овечкин забил 785-й гол в НХЛ. До Хоу — 16 шайб, до Гретцки — 109

Россиянин по-прежнему занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

В 10 играх текущего сезона на счету форварда 8 (5+3) очков.

Сегодня Овечкин (19:56, 7:05 — в большинстве, полезность «0») нанес 3 броска в створ ворот и сделал 1 перехват. В конце второго периода получил малый штраф за удар клюшкой.