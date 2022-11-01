Овечкин до трёх шайб сократил отставание от Гретцки по голам в НХЛ на выезде

Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и закончилась победой «Каролины» в серии буллитов (2:2 — в основное время, 2:1 — по буллитам).

В этой игре российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился одной заброшенной шайбой. Теперь на его счету стало 785 заброшенных шайб в 1284 матчах за карьеру в НХЛ, благодаря чему он сократил до 16 шайб отставание от Горди Хоу, занимающего второе место в списке снайперов за историю лиги. Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки (894).