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08:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Миннесота» обыграла «Монреаль» благодаря историческому дублю Капризова

Хоккеисты «Миннесоты Уайлд» обыграли «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

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Источник: AP 2022

Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась со счетом 4:1 (0:0, 3:0, 1:1) в пользу хозяев.

В составе победителей дубль оформил российский нападающий Кирилл Капризов (24-я и 35-я минуты), признанный второй звездой встречи, еще по одной шайбе забросили Мэйсон Шоу (22) и Мэтт Болди (57). У «Монреаля» отличился Ник Судзуки (54).

Капризов стал третьим игроком в истории «Миннесоты», кому удалось забросить семь и более шайб в десяти стартовых матчах сезона. В активе россиянина 8 голов в 10 играх. Ранее подобные достижения удавались Заку Паризе (7 голов в сезоне-2015/16) и Брайану Ролстону (9 голов, 2006/07).

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Миннесота
4:1
0:0, 3:0, 1:1
Монреаль
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