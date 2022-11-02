«Миннесота» обыграла «Монреаль» благодаря историческому дублю Капризова

Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась со счетом 4:1 (0:0, 3:0, 1:1) в пользу хозяев.

В составе победителей дубль оформил российский нападающий Кирилл Капризов (24-я и 35-я минуты), признанный второй звездой встречи, еще по одной шайбе забросили Мэйсон Шоу (22) и Мэтт Болди (57). У «Монреаля» отличился Ник Судзуки (54).