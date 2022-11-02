Гол Задорова не спас «Калгари» от поражения в матче НХЛ против «Сиэтла»

Встреча, которая состоялась в Калгари, завершилась со счетом 5:4 (1:0, 1:2, 3:2) в пользу гостей.

В составе победителей шайбы забросили Карсон Суси (15-я минута), Морган Гики (34), Даниэль Спронг (49), Янни Гурд (52) и Мэтти Бенирс (54). У «Калгари» голами отметились российский защитник Никита Задоров (27), Назем Кадри (29), Тайлер Тоффоли (42) и Тревор Льюис (42).