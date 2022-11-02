Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Сочи
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Анахайм
Б
56
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Флорида
31
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Нью-Джерси
25
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари
Сиэтл
45
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
Нэшвилл
74
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас
Лос-Анджелес
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
Монреаль
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго
Айлендерс
13
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон
Вегас
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург
Бостон
ОТ
56
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Филадельфия
ОТ
10
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй
Оттава
43
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:30
Сан-Хосе
Анахайм
Б
56
05:00
Аризона
Флорида
31
05:00
Ванкувер
Нью-Джерси
25
04:00
Калгари
Сиэтл
45
04:00
Эдмонтон
Нэшвилл
74
03:30
Даллас
Лос-Анджелес
52
03:00
Миннесота
Монреаль
41
03:00
Чикаго
Айлендерс
13
Хоккей. НХЛ. Все результаты
10:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Задорова не спас «Калгари» от поражения в матче НХЛ против «Сиэтла»

Хоккеисты «Калгари Флеймз» потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сиэтл Кракен».

Калгари
Сиэтл
Айлендерс
Чикаго
Даллас
Лос-Анджелес
Эдмонтон
НэшвиллНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Встреча, которая состоялась в Калгари, завершилась со счетом 5:4 (1:0, 1:2, 3:2) в пользу гостей.

В составе победителей шайбы забросили Карсон Суси (15-я минута), Морган Гики (34), Даниэль Спронг (49), Янни Гурд (52) и Мэтти Бенирс (54). У «Калгари» голами отметились российский защитник Никита Задоров (27), Назем Кадри (29), Тайлер Тоффоли (42) и Тревор Льюис (42).

В другом матче дня «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Чикаго Блэкхокс» (3:1), российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 21 бросок из 22. «Даллас Старз» благодаря передаче Дениса Гурьянова одолели «Лос-Анджелес Кингз» (5:2). «Эдмонтон Ойлерз» на своей площадке выиграли у «Нэшвилл Предаторз» (7:4). В составе «нефтяников» хет-трик оформил Эвандер Кейн, дублем отметился Коннор Макдэвид.

Читайте также
Калгари
4:5
0:1, 2:1, 2:3
Сиэтл
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Стали известны последние слова Милохина перед расставанием с Медведевой
Стала известна причина внезапной смерти российского бойца ММА
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь