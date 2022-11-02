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10:28 (мск), источник: Sport24

Русский король Нью-Йорка! Шестеркин оформил «сухарь» и дважды «ограбил» американского форварда

Игорь побеждает без остановки.

Рейнджерс
ФиладельфияНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Мы можем посмотреть, сколько в “Рейнджерс” было выведено из обращения номеров вратарей. Я все понимаю. Прямо сейчас я все еще думаю, что меня нет в списке лучших вратарей за всю историю клуба. Я знаю, кто играл до меня. Просто пытаюсь достичь этого уровня».

Игорь Шестеркин
вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс"

Смелый, а порою и наглый на льду вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин за пределами площадки старается быть скромным. Перед началом сезона-2022/23 он отрицал, что уже находится в списке лучших киперов в истории «Синерубашечников», хотя многие болельщики клуба с ним бы не согласились. Зато Игорь еще до старта регулярки четко формулировал свои цели на предстоящий чемпионат и на ближайшее будущее:

«То, что было в прошлом сезоне, останется в прошлом сезоне. Прямо сейчас мне нужно показать всем, что этот сезон не был вспышкой. Я просто хочу играть все лучше и лучше. Все, чего я хочу сейчас, — выиграть Кубок Стэнли с “Рейнджерс”. Хорошо, если у меня будет шанс получить еще одну “Везину”, но наша цель — Кубок Стэнли. И мне неважно, что произойдет на пути к трофею».

Источник: AP 2022

Позади только три недели сезона, но уже можно сказать смело, что Шестеркин делает все от него возможное для достижения этих целей. За такой короткий отрез он дал понять, что является для «Рейнджерс» игроком просто незаменимым. Один простой факт — без Игоря команда вообще не выигрывает. Да-да, словак Ярослав Галак проиграл все свои матчи и взвалил всю ответственность за набор очков на своего российского коллегу.

Главный тренер Жерар Галлан отреагировал на полярные достижения своих вратарей оперативно — на финише прошлой недели Игорь впервые в чемпионате сыграл два матча за два дня (в обоих победил), а коуч отметил, что готов повторить подобный эксперимент. В общем, без русского голкипера представить нынешний «Нью-Йорк» просто невозможно.

В очередной раз в этом можно было убедиться в ночь со вторника на среду по московскому времени. Галлан не стал давать Шестеркину отдых и после игр в режиме «бэк-ту-бэк», а вратарь отблагодарил тренера очередным выдающимся перформансом. В игре с «Филадельфией» Игорь отразил 19 из 19 бросков, оформил свой 9-й «сухарь» в НХЛ и принес «Рейнджерам» победу.

Особенно насыщенным для вратаря получился третий период — в нем он совершил 8 спасений, а главным пострадавшим от действий Шестеркина стоит признать американского форварда Кевина Хэйса. Сперва Игорь намертво поймал шайбу, оказавшись с нападающим с глазу на глаз.

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А затем успел оставить ловушку на линии, когда Хэйс уже завозил хоккейный снаряд в пустые ворота. Кевину оставалось только выругаться — то ли на Шестеркина, то ли на себя самого, то ли на хоккейных богов.

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В овертайме победный для «Рейнджерс» гол забил Крис Крайдер, но без Шестеркина у команды с Бродвея никакого овертайма бы не было. Кажется, король Нью-Йорка все-таки собрался за второй «Везиной», как бы ни важны были для него командные успехи.

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Рейнджерс
1:0ОТ
0:0, 0:0, 0:0
Филадельфия
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