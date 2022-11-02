Игровая ночь в НХЛ: Капризов сделал дубль, а Кучеров спас странный матч «Тампы»

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 5, 2.11.2022, 3:00 Миннесота 4 Монреаль 1

«Миннесота» после провального старта сезона потихоньку приходит в себя. Команда в последних пяти матчах одержала четыре победы, а сегодня не без проблем разобралась дома с «Монреалем». Кирилл Капризов был близок к тому, чтобы оформить хет-трик, но завершил встречу с голевым дублем. Уже в 13-й раз за карьеру в НХЛ форвард забивает минимум две шайбы за игру, и с 2020 года это седьмой показатель в лиге.

На счету Кирилла 13 (8+5) очков в десяти встречах, при этом россиянин продолжает совершенствоваться. Его голы редко бывают похожими друг на друга, а теперь он стал чаще забивать с пятака. Этот парень может огорчить соперника из любого положения, и даже страшно представить, сколько еще клубных рекордов он может установить. Во второй шайбе Кирилла поучаствовал молодой талант Марко Росси, который набрал свой первый балл в НХЛ.

Капризов был признан второй звездой матча и уступил первую строчку Марку-Андре Флери. Канадец отразил 34 броска по своим воротам: работы у него было достаточно. Ветеран набирает форму, и если на старте чемпионата болельщики «Миннесоты» его освистывали, то теперь ситуация кардинально изменилась. Флери стал третьей звездой прошлой недели и отразил 76 из 82 бросков в течение трех матчей. Кажется, стареть он пока не собирается.

Кучеров снова «в огне»

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 5, 2.11.2022, 2:00 Тампа-Бэй 4 Оттава 3

Еще недавно Никиту Кучерова критиковали за отсутствие голов, но сегодня форвард забил в четвертом матче подряд.

Очередной жертвой Кучерова стала «Оттава» в матче против которой россиянин выбил 3 (1+2) очка и стал первой звездой встречи.

При этом по ходу матча игрок неоднократно заслуживал критики. Он много ошибался в передачах, допускал обрезы, и именно с его ошибки «Тампа» пропустила, играя в большинстве в формате «пять на три».

Кстати, забил в этом эпизоде бывший игрок «Лайтнинг» Мэтью Жозеф.

Однако даже свои не самые удачные матчи Никита может превратить в запоминающиеся. Именно его шайба стала победной, когда до окончания третьего периода оставалось всего две с половиной минуты. Отдельно здесь стоит отметить шикарную передачу Михаила Сергачева, который сегодня был очень заметен. На его счету гол в большинстве, но также четыре минуты штрафа. Игра «Тампы» по-прежнему далека от идеала, но команда даже при таких раскладах одержала пять побед в последних шести матчах. Для Кучерова же шайба стала 250-й в НХЛ.

Успел начудить сегодня и Андрей Василевский. Он подарил шайбу за воротами Брэйди Ткачаку, который организовал гол Клоду Жиру.

«Питтсбург» идет на дно?

«Пингвины» вернулись домой после четырехматчевого выезда, который команда проиграла с общим счетом 6:18. «Ребята обескуражены. Как вы знаете, у них есть гордость. Они настроены побеждать и чувствуют себя соответствующе, когда случаются такие моменты. Им не все равно. Теперь мы должны превратить наше разочарование в решимость. Мы должны поработать над нашей игрой. Я знаю, что у нас хорошая команда», — сказал главный тренер «Пингвинз» Майк Салливан.

Избавиться от разочарования все-таки не получилось. Команда хоть и заработала сегодня одно очко в матче с «Бостоном», но упустила победу, ведя со счетом 5:2. Еще в середине второго периода ничего не предвещало для хозяев такой катастрофы. В составе «Питтсбурга» отличился Евгений Малкин, который прервал серию без голов из двух игр. Он также поучаствовал в заброшенной шайбе Рикарда Раккеля, после которой и начался кошмар для «Пингвинов».

Меньше полутора минут оставалось до окончания третьего периода, когда форвард «Бостона» Тэйлор Холл сравнял счет, а в овертайме шикарную шайбу забросил Хампус Линдхольм. Шведский защитник проехал через всю площадку и мощнейшим броском прошил Тристана Джарри. Линдхольм провел фантастический матч и помимо победной шайбы записал в актив три передачи. «Питтсбург» снова получил пощечину, и это пятое поражение команды подряд. Скоро уже можно начинать бить тревогу.