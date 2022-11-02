Передача Свечникова не спасла «Сан-Хосе» от поражения «Анахайму» в НХЛ

Встреча в Сан-Хосе завершилась со счетом 6:5 (3:2, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей, у которых два гола на счету Адама Хенрика (6-я, 20-я минуты), по шайбе забросили Фрэнк Ватрано (11), Райан Строум (36) и Макс Комтуа (52). Решающий буллит реализовал Трой Терри.
У хозяев хет-трик оформил Эрик Карлссон (7, 7, 58), дубль сделал Тимо Майер (24, 36).
Российский нападающий «Шаркс» Александр Барабанов отдал две результативные передачи, также голевым пасом отметился другой российский форвард команды Евгений Свечников.
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