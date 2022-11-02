Передача Свечникова не спасла «Сан-Хосе» от поражения «Анахайму» в НХЛ

Встреча в Сан-Хосе завершилась со счетом 6:5 (3:2, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей, у которых два гола на счету Адама Хенрика (6-я, 20-я минуты), по шайбе забросили Фрэнк Ватрано (11), Райан Строум (36) и Макс Комтуа (52). Решающий буллит реализовал Трой Терри.