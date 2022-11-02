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10:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Передача Свечникова не спасла «Сан-Хосе» от поражения «Анахайму» в НХЛ

«Анахайм» по буллитам обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Сан-Хосе
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Источник: Reuters

Встреча в Сан-Хосе завершилась со счетом 6:5 (3:2, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей, у которых два гола на счету Адама Хенрика (6-я, 20-я минуты), по шайбе забросили Фрэнк Ватрано (11), Райан Строум (36) и Макс Комтуа (52). Решающий буллит реализовал Трой Терри.

У хозяев хет-трик оформил Эрик Карлссон (7, 7, 58), дубль сделал Тимо Майер (24, 36).

Российский нападающий «Шаркс» Александр Барабанов отдал две результативные передачи, также голевым пасом отметился другой российский форвард команды Евгений Свечников.

Результаты других матчей дня:

«Ванкувер» — «Нью-Джерси» — 2:5

«Аризона» — «Флорида» — 3:1

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Сан-Хосе
5:6Б
2:3, 2:1, 1:1, 0:0
Анахайм
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