Самый русский клуб НХЛ опустился на дно. Почему команда Тарасенко проигрывает всем подряд

Одним из главных неудачников старта сезона стал «Сент-Луис». Команда, которая позиционирует себя как кандидат на победу в Кубке Стэнли, в начале ноября идет на предпоследнем месте в Западной конференции. У «Блюз» шесть очков, столько же у главных аутсайдеров «Ванкувера» и «Коламбуса». Просто у музыкантов две игры в запасе. Как же одна из самых русских команд НХЛ оказалась на дне и есть ли у нее шанс подняться?

У «Музыкантов» после трех побед в начале регулярного чемпионата случилось пять поражений подряд. Команда меньше всех забивает в лиге (19 шайб в 8 играх), игроки очень мало бросают по воротам, но тут нужно сделать скидку на то, что клуб и провел меньше всех матчей (у других уже от 9 до 12). С большинством, меньшинством, с пропущенными шайбами дела обстоят нормально, ни по одному из показателей серьезного провала нет. Но и результат крайне отрицательный.

После пятого поражения в клубе решили дать игрокам день отдыха от общения с журналистами (тренировку никто не отменял). Перед репортерами отдувался генеральный менеджер Дуг Армстронг. Он заявил о полном доверии к главному тренеру Крейги Беруби, с которым в феврале был продлен контракт еще на три сезона. «Я верю в тренера. Я верю в нашу систему. Это не проблема системы. Я верю в наших игроков. Нам нужно просто исправить кое-какие вещи», — сказал Армстрог. Источники The Athletic подтверждают, что в клубе у Беруби полная поддержка: сотрудники, члены тренерского штаба говорят, что главный тренер знает, как исправить ситуацию, он «чувствует раздевалку» и может «ею управлять». Специалист уверен, что исправить ситуацию можно только через работу, то есть через тренировки. Этим и занимается «Сент-Луис», несмотря на полный график.

У «Блюз» не видно паники: все-таки пять поражений — не так страшны, и прошло только 10% сезона (даже меньше), так что времени на решение проблем достаточно. Беспокойство вызывает то, что команда не готова соревноваться, у нее не хватает морального духа, хотя «Музыканты» всегда были тем коллективом, который сражается (собственно это было их силой в чемпионском плей-офф-2019). У Армстрога нет претензий к вратарям. У первого номера Джордана Биннингтона слабые цифры — 88,2% отраженных бросков, у второго Томаса Грайсса статистика лучшее — 91,5% (провел только три матча). Генменеджер отметил, что голкиперы не играют слабо, а много шайб им забрасывают с добивания (тут уже больше вопросов к защитникам). Нет претензий к ребятам из четвертой тройки, которые играют на своем уровне, а вот к лидерам их достаточно.

Джордан Кайру, который в межсезонье подписал новый долгосрочный контракт с зарплатой в $8,125 млн (вступит в силу в следующем году), имеет худший показатель полезности «-13», в 8 матчах у него только 3 (3+0) гола. Райн О’Райлли тоже играет плохо — 1 гол в 8 встречах и «-11». На двоих у игроков, которые должны быть лидерами, «-24». К русским хоккеистам претензий меньше. У Владимира Тарасенко 7 (3+4) очков в 8 играх и всего «-1». Павел Бучневич из-за травмы нижней части тела пропустил пять игр, в трех у него 1+1. После возвращения видно, что форму еще не набрал, совершал глупые ошибки. Ивана Барбашева никогда как человека, который набирает по очку за матч не рассматривали, так что к его 1+1 в 8 матчах вопросов нет. Алексей Торопченко вообще сумел после операции вернуться на лед на полтора месяца раньше запланированного срока. Он играет в низших звеньях, уже забил гол. На последней тренировке Беруби решил перетряхнуть звенья. Кайру отправился в третью тройку, была воссоздана русская тройка Бучневич — Барбашев — Тарасенко (она номинально вторая). Видимо, именно в таких сочетаниях команда сыграет с «Айлендерс» 3 ноября.

«Сент-Луис» показал худший отрезок с 2018 года, когда в команду пришел Беруби. Журналисты, освещающие выступление команды, осторожно говорят о группе игроков, которые возмущены нынешним положением дел, и о второй группе, которая отмалчивается. Но пока ни о каких внутренних конфликтах не сообщается. Самое удивительное, что еще 10 дней назад никакого кризиса не было. 21 октября «Блюз» выиграли третий матч подряд и чувствовали себя весьма комфортно. Сейчас фанаты бьют тревогу, а журналисты интересуются, будут ли изменения в клубе. Еще одно подтверждение того, что в чемпионате НХЛ время летит быстро, события сменяют друг друга с невероятной скоростью. На сегодняшний день у «музыкантов» ситуация плохая, но уже через неделю о ней могут забыть. Если, конечно, будут сделаны выводы.