Овечкин — самый «бесполезный» русский игрок в НХЛ! Он больше вредит «Вашингтону», чем приносит пользы?

Александр Овечкин — машина по заколачиванию шайб. Величайший снайпер современности, который семимильными шагами идет к званию величайшего снайпера за всю историю НХЛ. Со дня на день он побьет рекорд Горди Хоу по голам за один клуб. Но что с полезностью Овечкина? Насколько его достоинства превосходят недостатки? Несмотря на образ суперхоккеиста, сошедшего на Землю с другой планеты, ему свойственны вполне человеческие недостатки. И на старте этого сезона они проявляются особенно выпукло.

Читайте также Овечкин возглавил рейтинг худших игроков сезона НХЛ

Забросив 5 шайб за 11 матчей, Овечкин уступает сразу трем соотечественникам. Кирилл Капризов, Валерий Ничушкин и Андрей Свечников обходят его в российском филиале снайперской гонки. А вот по показателю полезности капитан «Вашингтона» безоговорочно первый. Правда… с конца. В первых матчах сезона минусы обильно хватал Капризов, но со временем немного поправил ситуацию. Где-то рядом Александр Барабанов с «-6». Но Овечкина с его «-8» пока никто из соотечественников переплюнуть не может.

Важно, разумеется, понимать контекст. Одно дело, когда команда успешно выступает, штампует победы, и у большинства игроков положительный показатель полезности, и на этом фоне кто-то уходит в минус. В этом случае стоит задуматься что не так с этим игроком? «Вашингтон» хоть и проиграл два последних матча и прямо сейчас находится за пределами плей-офф, стартовал не то чтобы провально. А если посмотреть на других хоккеистов «Кэпиталз», то среди них достаточно тех, у кого полный порядок с «+/-». Да тот же Дмитрий Орлов в плюсе. Тогда как Овечкин худший не только среди россиян, но и в своей команде.

Например, именно в его смену свою восьмую шайбу в сезоне забросил Свечников. Александр далеко не первым вернулся в оборону, но главным виновником шайбы, которая стала решающей в матче, его точно не назовешь.

Нередко можно увидеть картину, когда Овечкин едет на прямых ногах, когда его команда пропускает. Там было в матче с «Нью-Джерси».

Или в первой игре чемпионата с «Бостоном».

Но что в одном, что в другом случае соперник отрезал Овечкина и его одноклубников точной и длинной передачей. А претензии нужно предъявлять скорее защитникам, чем крайнему форварду, коим является Александр.

Ни для кого не секрет, что Овечкин — игрок большинства. 5 из 11 очков в этом сезоне он набрал при игре в неравных составах. Но однажды капитан «столичных» при попытке реализовать лишнего получил «-1». Правда, совершенно не по своей вине. Постарался Джон Карлсон, на ровном месте потерявший шайбу.

Сразу три матча в этом сезоне Овечкин завершил без очков и с «-2» по показателю полезности. Но если «Лос-Анджелес» несмотря на неудачную игру капитана одолеть удалось, то «Оттаве» и «Бостону» столичный клуб проиграл. Какова в этом вина Александра Великого? Любопытно, что три из четырех шайб, пропущенных в его присутствии, это голы в пустые ворота. Питер Лавиолетт выпускал свои лучшие силы в попытке спасти игру в концовке, но нарывался на контрмеры соперника.

Насколько это вообще свойственно для Овечкина? Его совокупный показатель полезности за всю карьеру «+75». А из 17 сезонов в НХЛ только пять он завершил в минусе. Абсолютно худший в этом плане был чемпионат-2013/2014. Он ознаменовался не только провалом со сборной России на домашней Олимпиаде в Сочи, но и совершенно кошмарными «-35» звезды НХЛ в играх за клуб. Ови тогда выбил привычный «полтинник», но это не помогло команде. «Вашингтон» всего третий раз с Овечкиным в составе не пробился в плей-офф. Зато другой олимпийский сезон, за четыре года до этого, Александр завершил с «+45».

Вряд ли в этом сезоне Овечкин установит свой антирекорд. Чтобы перебить «-35» надо постараться. И даже если «Вашингтон» четвертый раз при его участии не выйдет в плей-офф, это вряд ли будет провал имени Ови. Как мы видим при детальном рассмотрении, чаще партнеры подводят капитана, чем он тянет команду на дно. А весомая часть минусов Овечкина связана с тем, что он даже в 37 лет остается ключевым игроком «Вашингтона», без которого не обходятся все самые важные эпизоды и мгновения. А где ответственность — там и две стороны медали, победы и поражения, голы и минусы по показателю полезности.