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09:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Две передачи Малкина не спасли «Питтсбург» от шестого поражения подряд в НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Питтсбург Пингвинз».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей отличились Джон-Джейсон Петерка, Тейдж Томпсон, Виктор Олофссон (дважды), Алекс Так и Кайл Окпосо. За «Питтсбург» забивали Джейсон Цукер, Джош Арчибальд и Джейк Гюнцель. Российский нападающий Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами.

Таким образом, «Баффало» одержал третью победу подряд. «Питтсбург», в свою очередь, потерпел шестое поражение кряду.

В следующем матче «Баффало» встретится с «Каролиной Харрикейнз», а «Питтсбург» сыграет с «Сиэтл Кракен».

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Баффало
6:3
0:1, 1:1, 5:1
Питтсбург
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