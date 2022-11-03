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11:01 (мск), источник: Sports.Ru

Гусев стал лучшим бомбардиром в истории СКА. У него 371 (122+249) очко в 320 матчах

Никита Гусев стал лучшим бомбардиром в истории СКА.

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Источник: РИА "Новости"

30-летний нападающий забил гол и отдал результативную передачу в матче против «Сочи» (5:2). Эта игра стала для него первой после возвращения в СКА.

Теперь на счету Гусева 371 (122+249) очко в 320 матчах за петербуржский клуб.

Форвард вернулся в СКА 1 ноября, подписав контракт на два года.

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Сочи
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