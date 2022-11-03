Гусев стал лучшим бомбардиром в истории СКА. У него 371 (122+249) очко в 320 матчах
Никита Гусев стал лучшим бомбардиром в истории СКА.
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Никита Гусев стал лучшим бомбардиром в истории СКА.
30-летний нападающий забил гол и отдал результативную передачу в матче против «Сочи» (5:2). Эта игра стала для него первой после возвращения в СКА.
Теперь на счету Гусева 371 (122+249) очко в 320 матчах за петербуржский клуб.
Форвард вернулся в СКА 1 ноября, подписав контракт на два года.