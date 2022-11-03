Актёр Райан Рейнольдс заинтересован в покупке команды НХЛ

Источник уточняет, что Рейнольдсу важно, чтобы команда оставалась в Оттаве, поскольку продажа может привести к переезду.

Сообщения о возможной продаже появились через несколько месяцев после смерти 28 марта владельца «Сенаторз» Юджина Мельника. Сейчас клуб находится во владении его дочерей.

Сам Рейнольдс отреагировал о покупке «Оттавы» задумчивым смайликом в своём «твиттере».