Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Сибирь
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Амур
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Металлург
Хоккей. НХЛ
02:30
Баффало
Питтсбург
63
Хоккей. НХЛ
4.11
Оттава
Вегас
Хоккей. НХЛ
4.11
Рейнджерс
Бостон
Хоккей. НХЛ
4.11
Тампа-Бэй
Каролина
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Филадельфия
52
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
02:30
Баффало
Питтсбург
63
02:00
Торонто
Филадельфия
52
2.11
Сан-Хосе
Анахайм
Б
56
2.11
Аризона
Флорида
31
2.11
Ванкувер
Нью-Джерси
25
2.11
Калгари
Сиэтл
45
2.11
Эдмонтон
Нэшвилл
74
2.11
Чикаго
Айлендерс
13
Хоккей. НХЛ. Все результаты
10:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Актёр Райан Рейнольдс заинтересован в покупке команды НХЛ

Канадский актёр Райан Рейнольдс заинтересован в покупке команды Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз», сообщает People Magazine.

ОттаваНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Источник уточняет, что Рейнольдсу важно, чтобы команда оставалась в Оттаве, поскольку продажа может привести к переезду.

Сообщения о возможной продаже появились через несколько месяцев после смерти 28 марта владельца «Сенаторз» Юджина Мельника. Сейчас клуб находится во владении его дочерей.

Сам Рейнольдс отреагировал о покупке «Оттавы» задумчивым смайликом в своём «твиттере».

В текущем сезоне НХЛ «Оттава» набрала восемь очков в девяти матчах и на данный момент занимает 15-е место в таблице Восточной конференции. Следующий матч «Сенаторз» сыграют с «Вегасом» в ночь на 4 ноября, в 2:00 мск.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Очередная подлость МОК: СССР и Россию вычеркнули из истории гимнастики
У Емельяненко есть шансы только с Берковой. Саша совсем никакой
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь