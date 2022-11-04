Текущие события
Хоккей. КХЛ
13:00
Спартак
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Витязь
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Флорида
Б
34
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Сочи
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Даллас
27
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Анахайм
85
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари
Нэшвилл
14
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
Нью-Джерси
34
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго
Лос-Анджелес
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
Монреаль
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
Сиэтл
04
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
Айлендерс
25
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт
Вашингтон
31
Хоккей. НХЛ
20:00
Колорадо
Коламбус
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава
Вегас
45
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Бостон
25
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй
Каролина
Б
34
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:30
Сан-Хосе
Флорида
Б
34
05:00
Аризона
Даллас
27
05:00
Ванкувер
Анахайм
85
04:00
Калгари
Нэшвилл
14
04:00
Эдмонтон
Нью-Джерси
34
03:30
Чикаго
Лос-Анджелес
ОТ
21
03:00
Виннипег
Монреаль
ОТ
32
03:00
Миннесота
Сиэтл
04
Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Овечкин повторил рекорд Горди Хоу по голам за один клуб в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил рекорд канадца Горди Хоу по количеству голов в карьере за один клуб в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Детройт
ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

В гостевой игре против «Детройт Ред Уингз» Овечкин отметился голом. Для него эта шайба стала 786-й, заброшенной в составе «Кэпиталз» за всю карьеру. Россиянин сравнялся с Горди Хоу, который в 1687 матчах за «Детройт» отметился 786 раз и установил рекорд лиги.

Всего в своей карьере в НХЛ Горди Хоу забросил 801 шайбу в 1767 матчах и занимает второе место в списке лучших снайперов лиги за всю историю. Кроме «Детройта» канадец также выступал за «Хартфорд Уэйлерз». Александр Овечкин всю карьеру в НХЛ провел в составе «Вашингтона». Чтобы повторить рекорд Хоу по голам за один клуб, ему потребовалось сыграть 1286 матчей.

Овечкин выступает за «Кэпиталз» с сезона-2005/06. Контракт 37-летнего россиянина со «столичными» рассчитан до конца сезона-2025/26.

Читайте также
Детройт
3:1
0:0, 1:1, 2:0
Вашингтон
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Стали известны последние слова Милохина перед расставанием с Медведевой
Стала известна причина внезапной смерти российского бойца ММА
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь