Овечкин повторил рекорд Горди Хоу по голам за один клуб в НХЛ

В гостевой игре против «Детройт Ред Уингз» Овечкин отметился голом. Для него эта шайба стала 786-й, заброшенной в составе «Кэпиталз» за всю карьеру. Россиянин сравнялся с Горди Хоу, который в 1687 матчах за «Детройт» отметился 786 раз и установил рекорд лиги.

Всего в своей карьере в НХЛ Горди Хоу забросил 801 шайбу в 1767 матчах и занимает второе место в списке лучших снайперов лиги за всю историю. Кроме «Детройта» канадец также выступал за «Хартфорд Уэйлерз». Александр Овечкин всю карьеру в НХЛ провел в составе «Вашингтона». Чтобы повторить рекорд Хоу по голам за один клуб, ему потребовалось сыграть 1286 матчей.