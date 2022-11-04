Два очка Владимира Тарасенко не помогли «Сент-Луису» переиграть «Айлендерс»

Счёт в матче открыл уже на 9-й минуте российский нападающий Владимир Тарасенко. Больше голов в первом периоде не было. Но спустя 14 секунд второго периода за гостей отличился Кайл Палмьери. Через 5 минут забил и Боок Нельсон. А ещё через две отличился Джош Бейли. На 31-й минуте Андерс Ли укрепил преимущество своей команды.