Овечкин забил исторический гол и повторил суперрекорд Хоу! Но «Вашингтон» продолжает проигрывать

В Детройте сегодня прошел настоящий хоккейный праздник. «Ред Уингз» принимали дома «Вашингтон», а перед матчем состоялась торжественная церемония, посвященная 25-летию завоевания «крыльями» Кубка Стэнли. В мероприятии приняли участие многие звезды мирового хоккея, в том числе Игорь Ларионов и Владимир Константинов. Хоккеисты «Детройта» не могли позволить себе омрачить такой вечер и одержали непростую победу.

«Вашингтон» на протяжении большей части матча выглядел в атаке более агрессивно и постоянно нагружал работой голкипера «Ред Уингз» Вилле Хуссо. Однако, несмотря на немалое количество опасных моментов и две попытки розыгрыша большинства, гости открыли счет только в середине встречи. Евгений Кузнецов записал себе в актив седьмую результативную передачу в сезоне, а свой 786-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ забил Александр Овечкин.

Эта шайба стала для капитана «столичных» особенной, так как он повторил рекорд легендарного Горди Хоу по количеству голов за один клуб. Канадец забросил 786 шайб за «Детройт» и довольно символично, что Овечкину удалось повторить это супердостижение именно на площадке «Ред Уингз». Сегодня на матче присутствовал сын великого форварда Марк Хоу. Впервые ему удалось увидеться с Александром и сделать памятную фотографию.

На этом голы «Вашингтона» в матче закончились. Команда существенно перебросала соперника (34−26), но реализация моментов подвела. Хромает у «столичных» в том числе и большинство. По этому показателю команда занимает 15-е место в лиге, а сегодня четыре попытки оказались холостыми. «Детройт» же начал свое спасение именно в формате «пять на четыре», а Дарси Кемпера переиграл шведский вундеркинд Лукас Рэймонд.

Постепенно напряжение на льду заметно накалялось. Команды не щадили друг друга, вступали в стычки, а бокс штрафников вместе посетили Овечкин и Кузнецов. Евгений пытался на опыте объяснить молодому Рэймонду, как себя необходимо вести на площадке, правда, положительно на результате для «Вашингтона» это никак не сказалось.

Автором победной шайбы за четыре минуты до конца третьего периода стал бывший форвард «Рейнджерс» Эндрю Копп, который забил свой первый гол за «Детройт». Не самым лучшим образом сыграл голкипер гостей, который словно вообще не понял, что произошло. Точку в противостоянии шайбой в пустые ворота поставил уже Дилан Ларкин.