Обзор игрового дня НХЛ: Кучеров продолжил мощную серию, а команда Тарасенко летит на дно

Одним из центральных противостояний насыщенного игрового дня в НХЛ стал матч между «Тампой» и «Каролиной». Команды выдали шикарное зрелище, забили много голов, а «Харрикейнз» в серии буллитов прервали трехматчевую победную серию «молний». Андрею Василевскому пришлось стоять на голове, ведь по его воротам в сумме нанесли 55 бросков. Он был заслуженно признан первой звездой встречи и почти дотянул до своего рекорда — 54 сэйва в игре против «Вашингтона» в 2020 году.

Кучеров снова в огне

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 5, 4.11.2022, 2:00 Тампа-Бэй 3 Каролина 4 Б

У Никиты Кучерова наконец-то проснулся инстинкт снайпера. Он забил в пятом матче подряд, а его серия с набранными очками длится уже девять игр. Сегодня форвард отличился в большинстве и теперь на его счету 16 (5+11) баллов в 11 встречах. Интересно, что рекорд «Тампы» по продолжительности голевой серии составляет восемь матчей (Брайан Брэдли −1992/93 и Кучеров −2021/22), а продолжительности серии с очками — 18 игр (Стивен Стэмкос — 2009/10).

А вот в серии буллитов Никита не смог переиграть Фредерика Андерсена. Победный бросок на счету Себастиана Ахо. «Каролина» одержала четвертую победу в последних пяти матчах, но прямолинейность команды в атаке наводит на мысли, что Род Бриндамор вообще не собирается ничего менять уже который сезон. В плей-офф с таким хоккеем в современных реалиях добиться успеха будет непросто, а ведь потенциал у этой команды просто огромный.

Падение «Сент-Луиса»

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 5, 4.11.2022, 3:00 Сент-Луис 2 Айлендерс 5

Что происходит у «блюзменов», пока не совсем понятно.

После неплохого старта команда попала в яму, из которой все никак не может выбраться.

В матче против «Айлендерс» Владимир Тарасенко открыл счет уже на восьмой минуте встречи, но затем «Сент-Луис» как по расписанию пропустил четыре шайбы.

В середине третьего периода Владимир с Иваном Барбашевым помогли отличиться Роберту Томасу, но это никак не помешало их команде потерпеть шестое поражение подряд (все — в основное время) с общим счетом 10:30.

Несмотря на слухи, генеральный менеджер клуба отрицает возможность увольнения главного тренера Крэйга Беруби. «Я верю в него. Наши поражения — это не вопрос системы. Это вопрос нашей готовности к борьбе. Мы должны это исправить. Я сказал игрокам, что тренер никуда не денется. Он пришел из АХЛ, где развивал молодых игроков и делал их лучше. Здесь он руководил опытными игроками и помогал им побеждать», — уверенно сказал Даг Армстронг.

Обстановка в коллективе непростая. Джордан Биннингтон пропустил четыре шайбы за два периода и как всегда был на взводе. Голкипер славится своим непростым характером и сегодня он решил спровоцировать Илью Сорокина, толкнув того плечом. Вратарь «Айлендерс» на такие издевки не ведется и доказал все делом на площадке. Илья отразил 32 броска и был признан второй звездой матча. С каждой игрой Сорокин все больше набирает форму и на данном отрезке чемпионата он выглядит лучшим российским голкипером лиги.