Монстр по фамилии Кузьменко! Оформил свой первый хет-трик в НХЛ и помог «Кэнакс» выиграть в сумасшедшем матче

«Дайте Кузьменко новый контракт и немедленно! Нужно оставить этого парня в “Ванкувере” во что бы то ни стало. Он потрясающе играет. Это было настоящее Кузьменкшоу», — отметил автор блога Canucks Army Уайэтт Арндт.

«Кузьменко просто невероятен! Вот это парень», — добавил Джефф Патерсон из Rink Wide Podcast.

«У Кузьменко хет-трик! Сделайте уже этому парню фотографию в профайл на официальном сайте НХЛ», — возмутилась ведущая NHL Network Джейми Херш.

Словом, игра новичка «Ванкувера» Андрея Кузьменко в матче с «Анахайм Дакс» вызвала настоящий восторг. Кузьменко, проведший на льду 15 минут и оформивший хет-трик, записал на свой счет также и результативный пас и завершил игру с показателем полезности «+3». Таким образом, он набрал 10 (6+4) очков текущем регулярном чемпионате и стал лидером спора новичков, обогнав на один балл Мэтта Бениерса из «Сиэтла».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/cNVuikkBajM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Матч с «Дакс» получился сумасшедшим. 13 голов на двоих, хет-трик россиянина, пять набранных очков Элиаса Петтерсона — болельщикам «Ванкувера» впору было запасаться кепками, чтобы несколько раз бросить их на лед, празднуя успех своих любимцев. В одной из социальных сетей североамерканцы тут же создали фанатский аккаунт с фотографиями россиянина под названием KuzMania.

В истории «Кэнакс» Андрей стал четвертым россиянином, оформившим хет-трик. До него это делал Павел Буре (9 раз), Александр Могильный (4) и Игорь Ларионов (2). Кроме этого, Кузьменко стал лишь четвертым игроком клуба за последние 20 лет, кто забил три гола за один период. До него это делали Бо Хорват, Микаэль Самуэльссон и Маркус Нэслунд.

«Я начал себя чувствовать намного более комфортно. Адаптировался к энхаэловским правилам, площадкам. Самое главное, что мы выиграли, потому что нам очень нужны победы сейчас. Когда забросил третью шайбу, то меня начали показывать на кубе, а весь стадион начал кричать мою фамилию. Это было непередаваемо, я был очень счастлив в тот момент», — сказал Кузьменко после матча.

«Что я думаю о его праздновании голов? Я очень рад за него, он свой успех заслужил. Он в России так же праздновал свои голы, так что тут для меня не было ничего необычного», — с улыбкой сказал Василий Подколзин, который снова подрабатывал у Андрея переводчиком с английского.