Передача Барабанова не спасла «Сан-Хосе» от поражения «Флориде» в матче НХЛ

Встреча, которая прошла в Сан-Хосе, закончилась победой гостей со счетом 4:3 (1:0, 1:0, 1:3, 0:0, 1:0).

У победителей шайбы в основное время забросили Александр Барков (14-я минута), Радко Гудас (36) и Картер Верхаге (59). В составе «Сан-Хосе» отличились Тимо Майер (42), Эрик Карлссон (47) и Мэттью Беннинг (52). Автором единственного реализованного буллита стал Сэм Рейнхарт.

Российский форвард хозяев Александр Барабанов отметился результативной передачей. Голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 36 бросков и справился со всеми буллитами в послематчевой серии.