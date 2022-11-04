Передача Барабанова не спасла «Сан-Хосе» от поражения «Флориде» в матче НХЛ
«Сан-Хосе Шаркс» в серии буллитов проиграл «Флориде Пантерз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
«Сан-Хосе Шаркс» в серии буллитов проиграл «Флориде Пантерз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Встреча, которая прошла в Сан-Хосе, закончилась победой гостей со счетом 4:3 (1:0, 1:0, 1:3, 0:0, 1:0).
У победителей шайбы в основное время забросили Александр Барков (14-я минута), Радко Гудас (36) и Картер Верхаге (59). В составе «Сан-Хосе» отличились Тимо Майер (42), Эрик Карлссон (47) и Мэттью Беннинг (52). Автором единственного реализованного буллита стал Сэм Рейнхарт.
Российский форвард хозяев Александр Барабанов отметился результативной передачей. Голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 36 бросков и справился со всеми буллитами в послематчевой серии.
Проигравший третий матч подряд «Сан-Хосе» с 8 очками в 13 встречах идет на седьмом месте в Тихоокеанском дивизионе. «Флорида» поднялась на четвертое место в Атлантическом дивизионе, набрав 13 очков в 11 играх.