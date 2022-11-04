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22:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Овечкин повторил суперрекорд Горди Хоу. Никто не забивал больше за один клуб

Ови забивает в гостях больше, чем дома.

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Источник: Спорт-Экспресс

Александр Овечкин открыл счет в матче против «Детройта», забив 786-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ. Российский снайпер сократил отставание от занимающего второе место в истории Горди Хоу до 15 шайб. От рекорда Уэйна Гретцки Александра Великого отделяет 108 голов.

Источник: Спорт-Экспресс

А вот в другой снайперской гонке Овечкин уже сравнялся с Хоу, повторив вечный рекорд лиги. Все свои голы Александр забил в составе «Вашингтона». Мистер Хоккей 786 раз огорчил соперников «Детройта», проведя, правда, на 401 матч больше, чем Ови. Тройку лидеров, кстати, замыкает еще одна легенда «красных крыльев» Стив Айзерман.

Источник: Спорт-Экспресс

Заодно Ови отпраздновал еще один уникальный юбилей. Александр стал всего вторым игроком в истории, кому удалось забить 400 голов на чужих площадках. От рекордсмена лиги Уэйна Гретцки его отделяет всего две гостевые шайбы. Интересно, что из энхаэловских суперснайперов только Овечкин и Стив Айзерман (тоже, кстати, посвятивший всю карьеру одной команде) предпочитали забивать на чужих площадках. У россиянина в гостях заброшено 50,89% шайб, у канадца — 52,31%.

Источник: Спорт-Экспресс

В бомбардирском рейтинге Александр с 1420 (786+634) очками вышел 19-е место в истории. От идущего 18-м вечного конкурента Сидни Кросби Овечкин отстает всего на один балл, от второго в истории европейца Теему Селянне — на 37, от замыкающего топ-10 Фила Эспозито — на 169.

Источник: Спорт-Экспресс
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