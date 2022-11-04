Овечкин повторил суперрекорд Горди Хоу. Никто не забивал больше за один клуб

Александр Овечкин открыл счет в матче против «Детройта», забив 786-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ. Российский снайпер сократил отставание от занимающего второе место в истории Горди Хоу до 15 шайб. От рекорда Уэйна Гретцки Александра Великого отделяет 108 голов.

А вот в другой снайперской гонке Овечкин уже сравнялся с Хоу, повторив вечный рекорд лиги. Все свои голы Александр забил в составе «Вашингтона». Мистер Хоккей 786 раз огорчил соперников «Детройта», проведя, правда, на 401 матч больше, чем Ови. Тройку лидеров, кстати, замыкает еще одна легенда «красных крыльев» Стив Айзерман.

Заодно Ови отпраздновал еще один уникальный юбилей. Александр стал всего вторым игроком в истории, кому удалось забить 400 голов на чужих площадках. От рекордсмена лиги Уэйна Гретцки его отделяет всего две гостевые шайбы. Интересно, что из энхаэловских суперснайперов только Овечкин и Стив Айзерман (тоже, кстати, посвятивший всю карьеру одной команде) предпочитали забивать на чужих площадках. У россиянина в гостях заброшено 50,89% шайб, у канадца — 52,31%.