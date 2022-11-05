Две передачи Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Баффало» в матче НХЛ
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. «Каролина» обыграла «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. «Каролина» обыграла «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Роли, закончилась победой хозяев льда со счетом 5:3 (2:2, 1:0, 2:1). У победителей хет-трик оформил Себастьян Ахо (9, 13, 58-я минуты), по одной шайбе забросили Мартин Нечас (25) и Йеспери Котканиеми (50). У «Баффало» отличились Джейкоб Брайсон (1), Виктор Олофссон (11) и Расмус Далин (60).
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников сделал две результативные передачи. Всего на его счету в 11 играх нынешнего сезона 13 (8+5) очков по системе «гол + пас».
«Каролина» с 17 очками лидирует в таблице Столичного дивизиона, «Баффало» (14 очков) идет на второй позиции в Атлантическом дивизионе.