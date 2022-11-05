«Монреаль» готовится к обмену российского нападающего Дадонова

«Мне сказали, что команды обсуждали какие-то варианты обмена, но дальше этого дело не пошло. При этом “Монреаль” находится на связи и с другими клубами НХЛ. Они находятся в поиске вариантов обмена форвардов, потому что сейчас у них перебор нападающих», — сообщил ЛеБрюн в своей соцсети.

Дадонов не набрал ни одного очка за восемь проведённых матчей в составе «Канадиенс», заработав показатель полезности «-3». 32-летний Хоффман провёл в текущем сезоне девять матчей и набрал два (1+1) очка, Друена за восемь игр также оформил лишь два (0+2) очка.