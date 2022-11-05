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10:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Монреаль» готовится к обмену российского нападающего Дадонова

Клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс» готов обменять нападающих Евгения Дадонова, Майка Хоффмана и Джонатана Друена, сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн. Канадский клуб уже обсуждал с «Вашингтоном» возможный обмен хоккеистами.

Монреаль
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Источник: Reuters

«Мне сказали, что команды обсуждали какие-то варианты обмена, но дальше этого дело не пошло. При этом “Монреаль” находится на связи и с другими клубами НХЛ. Они находятся в поиске вариантов обмена форвардов, потому что сейчас у них перебор нападающих», — сообщил ЛеБрюн в своей соцсети.

Дадонов не набрал ни одного очка за восемь проведённых матчей в составе «Канадиенс», заработав показатель полезности «-3». 32-летний Хоффман провёл в текущем сезоне девять матчей и набрал два (1+1) очка, Друена за восемь игр также оформил лишь два (0+2) очка.

Напомним, в прошедшее межсезонье 33-летнего российского нападающего обменяли из «Вегас Голден Найтс» в «Монреаль» на 36-летнего канадского защитника Ши Уэбера. Канадец фактически завершил карьеру из-за травм и вряд ли примет участие в матчах НХЛ.

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