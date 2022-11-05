«Детройт» обыграл «Айлендерс» в матче Национальной хоккейной лиги

ТАСС, 5 ноября. «Детройт» дома со счетом 3:0 обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в субботу.

В составе победителей шайбы забросили Лукас Рэймонд (27-я минута), Пиус Зутер (33) и Доминик Кубалик (51).

Ворота «Айлендерс» с начала игры защищал российский голкипер Семен Варламов. В середине второго периода он получил повреждение и был заменен на другого российского вратаря команды из Нью-Йорка — Илью Сорокина.

Символическое вбрасывание перед матчем произвели обладатели Кубка Стэнли в составе «Детройта» Владимир Константинов (выигрывал трофей в 1997 году) и Стив Айзерман (1997, 1998, 2002). Ранее в Детройте прошло чествование хоккеистов, выигравших Кубок Стэнли в 1997 году, в котором также принял участие нынешний главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов. Помимо Ларионова и Константинова, Кубок Стэнли в 1997 году выиграли россияне Вячеслав Фетисов, Вячеслав Козлов и Сергей Федоров.