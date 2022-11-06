31 сейв Георгиева помог «Колорадо» крупно обыграть «Коламбус» в Финляндии

Победу со счётом 5:1 (1:1, 3:0, 1:0) одержала команда из Денвера.

На 33-й секунде матча счёт открыл нападающий «лавин» Арттури Лехконен с передач Натана Маккиннона и Микко Рантанена. На 13-й минуте первого периода счёт сравнял Бун Дженнер с передач Зака Веренски и Джека Рословича.

На второй минуте второго периода Мартин Каут с передач Кейла Макара и Натана Маккиннона вновь вывел «Колорадо» вперёд. На пятой минуте второго периода шайбы Кейла Макара и Девона Тэйвза сделали счёт 4:1 в пользу номинальных гостей.

На второй минуте третьего периода довёл счёт до крупного форвард «Колорадо» Алекс Ньюхук с передач Эвана Родригеса и Мартина Каута.