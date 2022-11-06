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09:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Вашингтон» проиграл аутсайдеру НХЛ, несмотря на рекордный гол Овечкина

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» проиграли «Аризоне Койотис» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 0:1, 3:1) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Ник Ритчи (50-я и 60-я минуты), еще одну шайбу забросил Джош Браун (47). У «Вашингтона» отличились российский нападающий Александр Овечкин (29) и Энтони Манта (44).

Овечкин забросил 787-ю шайбу в карьере в НХЛ и установил новый рекорд лиги по количеству голов за один клуб. Также россиянин набрал 1421-е очко в НХЛ и обошел Адама Оутса (1420), заняв чистое 19-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов очков не набрал. Защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов в ходе матча получил травму и доиграть встречу не смог. «Столичные» потерпели четвертое поражение в чемпионате подряд.

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2:3
0:0, 1:0, 1:3
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