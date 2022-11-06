«Вашингтон» проиграл аутсайдеру НХЛ, несмотря на рекордный гол Овечкина

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 0:1, 3:1) в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Ник Ритчи (50-я и 60-я минуты), еще одну шайбу забросил Джош Браун (47). У «Вашингтона» отличились российский нападающий Александр Овечкин (29) и Энтони Манта (44).

Овечкин забросил 787-ю шайбу в карьере в НХЛ и установил новый рекорд лиги по количеству голов за один клуб. Также россиянин набрал 1421-е очко в НХЛ и обошел Адама Оутса (1420), заняв чистое 19-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.