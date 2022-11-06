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09:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол и три передачи Кучерова принесли «Тампе» победу над «Баффало»

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграли «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Тампа-Бэй
БаффалоНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась со счетом 5:3 (1:1, 1:1, 3:1) в пользу хозяев площадки. В составе победителей шайбы забросили Ник Пол (8-я минута), Брейден Пойнт (26), Брэндон Хагель (48), Ник Пербикс (56) и российский форвард Никита Кучеров (60). У гостей отличились Земгус Гиргенсонс (17), Кейси Миттельштадт (29), Джефф Скиннер (48).

Никита Кучеров также записал на свой счет три голевые передачи и был признан третьей звездой матча. Результативная серия россиянина составляет 10 игр чемпионата подряд. В своей карьере в НХЛ Кучеров оформил подобную серию в шестой раз. Среди действующих игроков лиги больше аналогичных серий имеется только у Сидни Кросби (10), Патрика Кейна и Коннора Макдэвида (оба — по 7).

Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев и форвард «молний» Владислав Наместников очков не набрали. Голкипер Андрей Василевский остался в запасе. Защитник «Баффало» Илья Любушкин провел семь силовых приемов.

В других матча «Вегас Голден Найтс» обыграл «Монреаль Канадиенс» (6:4), «Филадельфия Флайерз» одолела «Оттаву Сенаторз» (2:1), а «Торонто Мейпл Лифс» выиграл у «Бостон Брюинз» (2:1).

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Тампа-Бэй
5:3
1:1, 1:1, 3:1
Баффало
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