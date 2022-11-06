Гол и три передачи Кучерова принесли «Тампе» победу над «Баффало»

Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась со счетом 5:3 (1:1, 1:1, 3:1) в пользу хозяев площадки. В составе победителей шайбы забросили Ник Пол (8-я минута), Брейден Пойнт (26), Брэндон Хагель (48), Ник Пербикс (56) и российский форвард Никита Кучеров (60). У гостей отличились Земгус Гиргенсонс (17), Кейси Миттельштадт (29), Джефф Скиннер (48).

Никита Кучеров также записал на свой счет три голевые передачи и был признан третьей звездой матча. Результативная серия россиянина составляет 10 игр чемпионата подряд. В своей карьере в НХЛ Кучеров оформил подобную серию в шестой раз. Среди действующих игроков лиги больше аналогичных серий имеется только у Сидни Кросби (10), Патрика Кейна и Коннора Макдэвида (оба — по 7).