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09:54 (мск), источник: Sport24

Овечкин круче, чем Горди Хоу! Русский снайпер стал рекордсменом НХЛ по голам за один клуб

До второго места в споре снайперов всех времен осталось 15 шайб.

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Источник: Reuters

Все помнят знаменитый гол Александра Овечкина в ворота «Финикса», который прозвали «голом из-за уха» — он был забит в падении, спиной к воротам соперника. Тогда Овечкин был молодой, носил тонированный визор, а на груди был старый логотип «Столичных» с «кричащим орлом».

Полтора десятка лет спустя Ови снова надел свитер с орлом, снова вышел против «Койотов». Снова забил, но на этот раз шайба получилась, конечно, не такая знаменательная. Александр «всего лишь» обогнал легенду мирового хоккея Горди Хоу по голам за один клуб.

Шайба вышла будничной — точный щелчок из круга вбрасывания при розыгрыше большинства. Это был седьмой гол Ови в 13 матчах и 787-й — в карьере. Публика на стадионе «Вашингтона» аплодировала Овечкину стоя, а вратарь «Аризоны» Карел Вежмелка стал 162-м вратарем, которому забивал россиянин.

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«Прямо сейчас это особенная ночь для меня. Здесь моя жена, дети и друзья. Я знаю, что мои родители смотрят игру дома. Мой гол — особенный момент. Это большая история. Приятно быть номером один — это очень важно», — сказал Овечкин после матча.

«Очень немногие люди обладают такой ловкостью и техникой. Как только они начинают терять ее, то начинаются броски прямо во вратаря. А Овечкин стреляет по углам. Очевидно, что он любит то, что делает. Иногда деньги заставляют людей играть, иногда они просто получают удовлетворение. А Ови не удовлетворен, он увлечен. Овечкин хочет побеждать, он адский снайпер», — говорил про россиянина сын Горди Хоу Марк.

«Больше всего голов за один клуб. Насколько мы счастливы? Спасибо, Овечкин. История написана заново», — резюмировал в социальной сети владелец «Вашингтона» Тед Леонсис.

Что касается списка голов за всю историю НХЛ, то Овечкин уступает второму месту Горди Хоу (15) и рекордсмену Уэйну Гретцки (107). Но и здесь мы вправе ждать перемен в самое ближайшее время.

Максим Замятин

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