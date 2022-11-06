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12:34 (мск), источник: Газета.Ру

Комиссар НХЛ Беттмэн ответил на вопрос финских журналистов о дружбе Овечкина с Путиным

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн ответил на вопрос финских журналистов о дружбе капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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Источник: Газета.Ру

«Александр Овечкин и остальные российские хоккеисты выступают в НХЛ за свои команды, а не за Россию. Все они оказались в сложной ситуации, потому что у большинства семьи остаются в России. Не знаю точно, какие отношения у Александра Овечкина с президентом Путиным. Но он все же играет в НХЛ за “Вашингтон”, а не за Россию», — приводит слова Беттмэна издание Ilta-Sanomat.

5 ноября Овечкин отметился точным броском в матче регулярного чемпионата против «Аризоны» (2:3). Он забросил свою 787-ю шайбу за «Вашингтон», побив рекорд Горди Хоу по забитым голам за один клуб.

В текущем розыгрыше россиянин провел 13 игр, при этом забросил семь шайб и отдал четыре результативные передачи. Отставание Овечкина в списке лучших бомбардиров НХЛ от Хоу, который занимает второе место, теперь составляет 14 голов. Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки, на его счету 894 гола.

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