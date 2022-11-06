Комиссар НХЛ Беттмэн ответил на вопрос финских журналистов о дружбе Овечкина с Путиным

«Александр Овечкин и остальные российские хоккеисты выступают в НХЛ за свои команды, а не за Россию. Все они оказались в сложной ситуации, потому что у большинства семьи остаются в России. Не знаю точно, какие отношения у Александра Овечкина с президентом Путиным. Но он все же играет в НХЛ за “Вашингтон”, а не за Россию», — приводит слова Беттмэна издание Ilta-Sanomat.