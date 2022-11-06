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17:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Овечкин прокомментировал свой новый рекорд в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прокомментировал свое новое достижение в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приведены на официальном сайте организации.

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Источник: Reuters

В ночь на воскресенье, 6 ноября, форвард побил рекорд канадца Горди Хоу по количеству голов в лиге за один клуб. «Жаль, что мы не победили, но это особенный момент. Здорово, что его увидели мои дети, моя жена и все болельщики», — сказал спортсмен, назвав это достижение важной вехой. Трибуны в Вашингтоне устроили ему овацию.

В домашнем матче против «Аризоны Койотис» Овечкин забросил 787-ю шайбу за столичную команду. Таким образом, он превзошел результат Хоу, отметившегося 786 голами в составе «Детройт Ред Уингс».

4 октября сын Хоу Марк прокомментировал погоню Овечкина за рекордом канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. «Знаю, если бы папа был тут, то он бы следовал за Алексом. Он бы хотел поддержать его достижение», — заявил Хоу-младший.

Лучшим снайпером в истории НХЛ является Гретцки. На его счету 894 заброшенные шайбы. У расположившегося на втором месте Горди Хоу 801 гол. Овечкин занимает третью строку и является лучшим европейским снайпером в истории лиги.

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