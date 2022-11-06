В Сети появилась запись микрофона Овечкина в момент рекордного гола
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Сети появилось видео реакции нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина на рекордный гол в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В Сети появилось видео реакции нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина на рекордный гол в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В матче регулярного чемпионата против «Аризоны» россиянин забросил 787-ю шайбу в карьере в НХЛ. Овечкин отметился голом во втором периоде с передач Тревора ван Римсдайка и Энтони Манты. Для форварда эта шайба стала седьмой в сезоне-2022/23. Он превзошел рекорд по голам за одну команду, который был установлен канадским хоккеистом «Детройта» Горди Хоу (786).
«Эй, Манта! Ты знаешь, что вошел в историю? Теперь — номер один», — сказал Овечкин после заброшенной шайбы.
Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ (787 голов). Второе место занимает Хоу (801), первое — Уэйн Гретцки (894).