В Сети появилась запись микрофона Овечкина в момент рекордного гола

В матче регулярного чемпионата против «Аризоны» россиянин забросил 787-ю шайбу в карьере в НХЛ. Овечкин отметился голом во втором периоде с передач Тревора ван Римсдайка и Энтони Манты. Для форварда эта шайба стала седьмой в сезоне-2022/23. Он превзошел рекорд по голам за одну команду, который был установлен канадским хоккеистом «Детройта» Горди Хоу (786).